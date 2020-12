Loro Parque despide 2020 cumpliendo 48 años Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 18:00 h (CET) A pesar de haber tenido que cerrar sus puertas por primera vez en su historia, y que de eso ya hace nueve meses, el Parque celebra su 48º aniversario tras un año de importantes logros y retos superados Casi a las puertas de la Navidad y a punto de dar cierre a un turbulento 2020, Loro Parque celebra hoy, jueves 17 de diciembre, su 48º aniversario, en un año en el que, a pesar de la grave crisis mundial ocasionada por la COVID-19, ha continuado reforzando su amor y su compromiso con la naturaleza y los animales.

Así, tras cerrar el pasado 15 de marzo, el Parque ha sido testigo de numerosos nacimientos, como es habitual en sus instalaciones, y ha obtenido importantes resultados en sus proyectos de investigación y conservación, que no se han visto frenados a pesar de las circunstancias.

Loro Parque inició su andadura en el año 1972 con tan solo 25 personas, 150 loros y un espacio de 13 000 cuadrados. Desde ese entonces hasta hoy, y tras una trayectoria de muchos retos, el Parque se ha convertido en una de las instituciones zoológicas más respetadas del mundo, tanto por su belleza, como por la excelencia de sus instalaciones y el respeto absoluto a la naturaleza.

Un cierre de puertas histórico

En toda su historia, desde que abriera por primera vez un lluvioso 17 de diciembre de hace 48 años, Loro Parque no había cerrado nunca sus puertas y operaba 365 días al año. El 15 de marzo de 2020, tras desatarse una crisis mundial sin precedentes, tuvo que echar el cierre. Lo que se esperaba que fueran 15 días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin que todavía hoy haya una fecha clara de reapertura.

De #EnCasaConLoroParque a Loro Parque LIVE

Ante esa situación sin precedentes, Loro Parque inició una campaña en sus redes sociales con el hashtag #EnCasaConLoroParque, a través del que estuvo compartiendo contenido diario sobre la actividad que tenía lugar en sus instalaciones a puerta cerrada. Allí, los animales han continuado recibiendo todos los cuidados para asegurar su máximo bienestar y el personal ha seguido trabajando con todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades para mantenerse con buena salud.

Así, las cuentas oficiales del Parque reforzaron su programación para que, desde casa, todos sus seguidores pudieran continuar aprendiendo sobre la importante labor que hace este centro de conservación de la vida silvestre en materia de bienestar animal, protección de especies en peligro, educación y concienciación.

En las últimas semanas, una nueva iniciativa hace las delicias de sus fans: Loro Parque LIVE, vídeos en directo en los que Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, recorre las instalaciones y descubre curiosidades y datos interesantes sobre la vida en el Parque. Este innovador formato está teniendo una gran acogida y se espera que continúe, por temporadas, en 2021.

Exclusive Day Tour, una visita guiada al Parque sin precedentes

Este año, Loro Parque ha lanzado el Exclusive Day Tour, una iniciativa con la que se puede conocer el Parque a puerta cerrada en pequeños grupos acompañados de un guía, además de disfrutar de un delicioso almuerzo en el restaurante Brunelli’s Steakhouse. Esta opción continúa estando disponible de jueves a lunes de 10:00 a 17:15.

Loro Parque, una auténtica embajada animal

Loro Parque cierra otro año en el que ha continuado afianzando su posición como una auténtica embajada animal, en la que los ejemplares que habitan en sus instalaciones actúan como representantes de sus congéneres en la naturaleza, en su mayoría bajo algún grado de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Así, sus seguidores conocen de primera mano a estos animales y toman conciencia de los peligros a los que hacen frente en el medio salvaje, lo que redunda en una mayor protección para las poblaciones silvestres.

Una trayectoria de éxito

A lo largo de sus 48 años de historia, la Compañía Loro Parque ha logrado numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran la Placa y la Medalla de Oro al Mérito Turístico que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España; la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias; la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galardones. Loro Parque es, además, la única empresa de las Islas Canarias que ha conseguido ser reconocida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial y ha sido distinguido como mejor zoológico del mundo por los usuarios de TripAdvisor en los años 2017 y 2018.

Autosuficiencia energética

También, en 2020, Loro Parque se ha convertido en la primera institución zoológica del mundo en autoabastecerse con energía verde. Gracias a una planta fotovoltaica situada en Arico, que genera 4,75 MW de energía; a las placas solares instaladas en la azotea del gran acuario Poema del Mar, con 160 KW, y a un gran aerogenerador de 4 MW recién inaugurado en Gran Canaria, el Parque genera más energía de la que consume.

Loro Parque Fundación mantiene sus compromisos de conservación

Loro Parque Fundación ha querido mantener su apoyo a los proyectos de conservación con los que colabora alrededor del mundo. La organización, sin ánimo de lucro y creada por Loro Parque en 1994, ha destinado a lo largo de su historia 22,8 millones de dólares a más de 200 proyectos de conservación en los cinco continentes y ha contribuido a salvar a 10 especies de loros de la extinción.

Esta labor es, hoy, más importante que nunca, en un mundo en que los animales sufren graves peligros y amenazas en el medio silvestre, ahora agravados por la pandemia de la COVID-19, y necesitan del apoyo y la labor de embajadas animales como Loro Parque.

