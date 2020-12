Según Imazu, la pandemia y la política dispara la venta de banderas un 120% en lo que va de año Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:36 h (CET) Imazu fabricó e instaló en Madrid (Valdebebas) una de las banderas más grandes de España Según datos de la empresa Imazu (www.imazu.com) compañía española especializada en fabricación de banderas y mástiles con 12 años de vida, desde que comenzará el confinamiento en el mes de marzo, la venta de banderas se ha disparado hasta un 120% durante los primeros meses de pandemia.

Concretamente se ha experimentado un aumento en la fabricación de banderas nacionales, banderas de Comunidades Autónomas y sobretodo banderas con mensajes de apoyo a los profesionales que están en primera línea de batalla frente a la Covid-19.

Joan Adrián Montiel, CEO de Imazu explica, “Durante los primeros meses de confinamiento llegamos a vivir un pico en la demanda de banderas nacionales con o sin mensaje. Muchas empresas solicitaban estos artículos con el fin último de venderlo o regalarlo a particulares para poder compartirlos en ventanas y balcones. También se vendían muchas banderas con mensajes como los de apoyo a los servicios sanitarios. La sociedad quiere manifestar su apoyo a través de una bandera colgada en su hogar”.

Imazu es una empresa española, referente en el mercado de las banderas, con sede en Madrid y Tenerife. Hoy en día es la responsable de muchas de las banderas que lucen tanto a nivel político en Ayuntamientos como a nivel comercial en la mayoría de los establecimientos.

En octubre, la compañía inauguró una de las banderas más grandes de España en la localidad madrileña de Valdebebas como homenaje a la ciudad de Madrid durante la pandemia.

“A pesar de la crisis, a día de hoy seguimos recibiendo grandes pedidos de todo tipo de sectores: automoción, administración pública, grandes cadenas de comida rápida, constructoras, inmobiliarias… entre muchas otras”, explica el CEO de Imazu.

La pandemia ha sacudido al sector. Una parte importante de los clientes de la compañía provienen de eventos de exterior que hoy en día están completamente prohibidos: eventos, festivales, fiestas populares, etc.

“Un ejemplo de esta crisis la vivimos este verano cuando sufrimos la cancelación de más de 20.000 banderas que nos había pedido el COE para las Olimpiadas de Tokio. Sin embargo a pesar de la situación, sobrevivimos gracias a la filosofía de la empresa“, explica Joan Adrián Montiel.

La situación actual dispara la venta de banderas

Desde Imazu apuntan a que la situación actual tanto de pandemia como política hace que la venta de banderas se haya disparado en España.

A pesar de que el público principal de la compañía es un público profesional, en lo que va de año, ha aumentado hasta un 120% el número de banderas nacionales y locales que se han vendido.

La pandemia ha motivado un compromiso con los colectivos que más se enfrentan al virus: sanidad pública, militares, policías… Incluso la hostelería y el turismo cuentan con banderas con mensajes de apoyo. La sociedad quiere mostrar su compromiso y apoyo en estos momentos tan duros.

Por otro lado, en el tema político se viven dos situaciones que han generado un aumento de las banderas nacionales y locales por Comunidades Autónomas. Las administraciones públicas han destinado recursos económicos a la instalación de banderas nacionales y de las propias Comunidades Autónomas, cada vez más grandes.

“No sólo nos piden banderas de España, a nivel local por comunidades autónomas también ha crecido las solicitudes de banderas como el caso de Andalucía, Cataluña, País Vasco o Madrid”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prosal Limpiezas utiliza sistemas desarrollados por la NASA en la lucha contra el Covid-19 La factura electrónica, asignatura pendiente del sector inmobiliario La importancia de un buen anzuelo según Apescar.info Cromogenia Units una empresa química que sigue sumando sostenibilidad No habrá distinción entre los profesionales sanitarios del sector público y privado para recibir la vacuna