Grupo Lasser: empresa líder en la instalación de alarmas en Madrid

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:43 h (CET) Debido a la situación que se vive producida por el Covid-19 y a las medidas de restricción de movimientos y cierres perimetrales, son muchas las segundas residencias que están pasando largas temporadas desocupadas a lo largo de todo el país Por esta razón, conseguir mantener la seguridad en dichos espacios ha cobrado un especial protagonismo. Grupo Lasser es una empresa de sistemas de seguridad adaptada a las necesidades de cada cliente mediante la combinación de diferentes elementos de forma personalizada, incluyendo el presupuesto que mejor se ajuste a cada bolsillo.

Entre los servicios de la compañía, destaca la instalación de alarmas en Madrid, el mismo, está homologado y cuenta con asistencia y mantenimiento las 24 horas y los 365 días al año, todo ello para garantizar la máxima protección posible. Asimismo, Grupo Lasser trabaja con los mejores proveedores de alarmas y este sistema va conectado a una sencilla aplicación móvil para que el cliente pueda revisar él mismo y en todo momento, el estado de su hogar desde cualquier parte del mundo.

El asesoramiento de Lasser incorpora un análisis detallado de los puntos débiles de la vivienda, ya que, expertos en seguridad visitan presencialmente a cada cliente para conseguir cubrir todas las posibles trampas de los delincuentes, y que éstos no sepan en ningún momento a qué se van a enfrentar.

Las alarmas para casa y alarmas para negocios de Grupo Lasser, están equipadas con conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA), comunicación bicanal y sensores de movimiento de última generación situados en las zonas principales y de mayor riesgo. Además, pueden configurarse diferentes extras como: detección de humo, calor, gas o agua para evitar cualquier imprevisto tanto en la presencia del cliente, como en su ausencia.

El kit de alarmas está compuesto principalmente por carteles de señalización, detector magnético anti-intrusión, pantalla de control táctil, mando de activación, detector de movimiento con cámara integrada, central de alarma, sistema de comunicación GSM/GPRS y módulo de comunicación IP.

Lasser no solo está asesorado por expertos en seguridad, sino que además puede combinarse con otros servicios técnicos de mantenimiento del hogar y no exige permanencia. Pudiendo solicitar presupuesto de seguridad individualizada sin ningún tipo de compromiso y al mejor precio.

