Sibuya Amikasa, la nueva plataforma de delivery y take away de Grupo SIBUYA

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:28 h (CET) Sibuya Amikasa está disponible en todos los locales de sus marcas Sibuya y Kamado Grupo SIBUYA, la cadena de restaurantes especializados en comida japonesa, acaba de presentar su nueva plataforma de delivery y take-away, Sibuya Amikasa, disponible en todos los locales de sus marcas Sibuya y Kamado.

Desde finales de 2019, la compañía comenzó a trabajar en una herramienta propia para el servicio de comida a domicilio que le permitiera una integración perfecta con la plataforma tecnológica de sus restaurantes, con el objetivo de facilitar el trabajo de sus empleados y optimizar la experiencia del cliente. Y todo ello en el marco de una estrategia global de crecimiento que se llevará a cabo en los próximos ejercicios.

Así nace Sibuya Amikasa, un servicio que ha pasado con éxito las pruebas realizadas por la compañía en su red de restaurantes -en la actualidad 19 locales de Sibuya y 4 de Kamado-, así como el proceso de formación de todo el personal durante el pasado mes de noviembre, y que a partir de ahora pueden solicitar todos los clientes de sus restaurantes, sin ningún coste adicional.

Aunque actualmente Sibuya Amikasa convivirá con otras plataformas de servicio a domicilio, el objetivo de la compañía es priorizar su propia plataforma para optimizar el servicio que recibe el cliente y garantizar la experiencia y los procesos en todo su conjunto.

Para conocer si el servicio está disponible, sólo hay que introducir en su página web el código postal para que el sistema ofrezca la información detallada en cada caso.

Sibuya cuenta con el protocolo ‘No contact Delivery’ que garantiza un reparto a domicilio con todas las medidas de seguridad.

En cuanto a la oferta de la carta de Sibuya Amikasa los clientes podrán encontrar todos los productos para los que se pueda garantizar una calidad óptima en delivery y take away, pero sobre todo aquellos que viajan mejor. Y como el entorno donde se disfruta es diferente, se han adaptado algunos combos para compartir, con ideas y sugerencias de los propios clientes.

Según comentaba Jesús Fernández, CEO de Grupo SIBUYA, ‘aunque sólo han pasado unas semanas desde que este servicio se puso en marcha, estamos muy satisfechos con la aceptación y la valoración por parte de los clientes hacia la nueva plataforma y confiamos en lograr consolidar una cuota del 50% de delivery a través de Sibuya Amikasa en los primeros meses de 2021’.

Con esta iniciativa el Grupo Sibuya ha hecho frente a la actual situación que atraviesa el sector de la hostelería, mostrando una vez más su apuesta por la innovación, para seguir afianzando su posicionamiento de liderazgo en el sector de la gastronomía especializada.

Grupo SIBUYA se creó en 2016 por Rubén Lavandera y Kima Fuentes, empresarios con una amplia experiencia en hostelería. La compañía toma su nombre del cruce más famoso del mundo, el célebre Shibuya de Tokio. En la actualidad, engloba a los restaurantes de la marca Sibuya (19) y Kamado (4).

Sibuya es un concepto de urban sushi bar atrevido y original, que propone vivir una experiencia gastronómica a través de la reinterpretación de la cocina japonesa, en un entorno desenfadado, moderno y acogedor.

Por su parte, Kamado ofrece una propuesta de gastronomía asiática más callejera, en la que el gran protagonista es el popular horno japonés.

Los objetivos del Grupo prevén alcanzar los 42 locales operativos en 2021 y conseguir la implantación de la nueva plataforma Sibuya Amikasa hasta un 50% del delivery y take away de sus restaurantes en un plazo de dos años.

