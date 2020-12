Altrient presenta 8 razones por las que regalar protección Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 14:48 h (CET) Navidad es el momento ideal para demostrar a los que más se quieren lo mucho que importan y que mejor manera de hacerlo que dando un regalo que ofrezca la protección que tanto se necesita. De la mano de la campaña #CFORYOURSELF para crear conciencia y profundizar en los beneficios de la Vitamina C, Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, elegido como el "Best Immune Product" durante el confinamiento, presenta 8 razones por las que regalar vitamina C Estas fiestas hay que olvidarse de los regalos materiales que terminan olvidados y hacer uno de los obsequios más bonitos que se puede dar a otra persona, amor y protección inmunológica con Vitamina C:

Encontrar y regalar suplementos que coincidan con el estilo de vida de los familiares o amigos demuestra que se ha pensado, dedicado tiempo y esfuerzo a sus regalos y envía el mensaje de que uno se preocupa por ellos.

La vitamina C es un nutriente esencial durante los meses de invierno, para evitar el resfriado común y la gripe debido a su eficacia para reforzar el sistema inmunológico. La carencia de esta vitamina provoca una menor resistencia a ciertos patógenos.

El cuerpo no puede sintetizar la vitamina C, se tiene que absorber y por lo tanto hay que utilizar suplementos nutritivos, lo que es aconsejable porque hoy en día se vive en ambientes que van a provocar la degradación de esta vitamina.

Un consumo de vitamina C deficiente puede tener como consecuencia fatiga, dolores y molestias articulares e incluso depresión. Por lo que regalando vitamina C se estará dando también calidad de vida a los que más quieres.

Siempre se debe recomendar incluir más frutas o verduras en la dieta, pero seguramente conoces alguna persona que no está dispuestas o es incapaz de cocinarse, en estos casos puede ser positivo tomar un suplemento.

Además de estar regalando bienestar, estarás dando también belleza. La vitamina C aumenta la producción de colágeno, protege hábilmente las células de la piel de los efectos nocivos de la luz ultravioleta y ayuda a la reparación y renovación de las células de la piel.

La TEL (Tecnología de Encapsulación Liposomal) sirve para asegurar que los nutrientes de difícil absorción, sean capaces de pasar intactos a través del sistema digestivo al torrente sanguíneo y a las células. Alrededor de 3/4 de la Vitamina C contenida en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Por su parte, la vitamina C liposomal puede alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

Elegir el mejor suplemento de vitamina C, con la tecnología más avanzada para asegurar la mayor absorción y disfruta repartiendo amor, salud y alegría en estas fiestas.

De venta en: abundanceandhealth.es

Altrient ha sido perfeccionado y patentado por LivOn Labs desde 2004

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 47,99 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

FACEBOOK: @AltrientEspaña

INSTAGRAM: @altrient_espana

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.