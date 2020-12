Los nacidos a partir de 2010 ya tienen nombre: la Generación BIT (Born In Technology) Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 15:00 h (CET) La compañía Plexus Tech presenta la Generación BIT de nacidos en la tecnología (del inglés, Born In Technology) como a los sucesores de la Generación Z. "Rechazamos que a l@s niñ@s de hoy se les llame Generación Covid", dice la directora general de Estrategia y Marca en el XX aniversario de la firma. Silvia Fraga subraya la necesidad de que la tecnología "forme parte ya" de los módulos educativos de la enseñanza pública para "no quedarnos atrás" La compañía tecnológica Plexus Tech ha activado una campaña para denominar a l@s nacid@s a partir de 2010, tras la conocida como Generación Z. “Nos negamos a que l@s niñ@s de hoy día tengan que cargar con un sambenito terrible, el de Generación Covid, como ya se les identifica en algunos medios de comunicación”, asegura Silvia Fraga, la directora general de Estrategia y Marca de una firma con más de 1.600 empleados en el conjunto de España.

El vídeo de presentación desvela el nombre elegido, Generación BIT, que significa “nacidos en la tecnología” (del inglés, Born in Technology). “Son más que nativos digitales: la tecnología es su forma de conocer el mundo”, explica Fraga sobre los menores de diez años. Una de las diferencias entre esta generación y la anterior (que abarca desde 1994 a 2010) es que los BIT nacen “en pleno proceso de digitalización en todos los ámbitos de la sociedad humana”. Además, en su caso la tecnología también aparece asociada a otros valores como la ecología, la solidaridad o la igualdad. La puesta de largo de la Generación BIT coincidió con la celebración de un foro educativo de ámbito internacional en el que participó David Calle, fundador y CEO de Beunicoos, y Pedro Martínez, responsable de Desarrollo de Negocio en Aruba.

“Es cierto que hemos acelerado la transformación digital para encontrar soluciones a los retos planteados por la pandemia. Gracias a la innovación tecnológica hemos podido seguir trabajando desde casa, vender online y continuar con la educación de los alumnos o la atención de los pacientes en una situación de alarma sanitaria, pero de ningún modo podemos referirnos a l@s niñ@s de este tiempo por el causante de esta emergencia, el Covid, sino por una de sus grandes soluciones: la tecnología”, declara Fraga. De ahí que la compañía haya querido realizar “una contribución positiva en este sentido” al coincidir con la conmemoración de su XX aniversario.

Plexus Tech no solo ha ideado esta campaña como respuesta “a la tentación” de identificar a l@s niñ@s de menos de diez años con el coronavirus. “Hasta ahora se trataba de una generación sin nombre, por eso también hemos dado el paso”, explica la directora general de Estrategia y Marca de Plexus Tech. “Somos una compañía tecnológica y, como tal, estamos muy implicados en la enseñanza en este ámbito”, añade. De hecho, la compañía propone que la tecnología y el lenguaje de programación “pasen a formar parte ya de los módulos educativos de la enseñanza pública para no quedarnos atrás en lo que ya es el principal activo de esta generación”. “Resulta urgente que los alumnos aprendan las habilidades y el lenguaje inherentes a la tecnología desde la escuela por dos grandes motivos; el primero es que constituye la mejor forma de aprovechar y utilizar con responsabilidad las herramientas digitales que ya tienen a su alcance”, sostiene. “La segunda responde a que será imposible sobrevivir laboralmente sin un conocimiento mínimo básico sobre la tecnología y su lenguaje”, comenta Fraga antes de destacar que empresas como Banco Santander o Telefónica figuran entre las compañías que más invierten en educación en el mundo.

En este sentido, Plexus Tech propone a las Administraciones que reserven un Día de la Educación Tecnológica en el calendario conmemorativo español a imagen y semejanza del Día de la Educación Financiera (primer lunes de octubre) promovido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

Plexus Tech es una compañía tecnológica que cuenta en la actualidad con más de 1.600 profesionales distribuidos en tres centros de negocio (Santiago de Compostela, Madrid y Palma de Mallorca) y en un total de 16 oficinas o polos de desarrollo por todo el territorio español. Además, cuenta con centros operativos en Londres, Lisboa y Franckfurt. Entre los principales clientes de la compañía se sitúan la práctica totalidad de las empresas del IBEX35, así como los grandes retailers, operadores turísticos y entidades financieras. Nuestros productos propios, dentro del área de I+D nos han hecho posicionarnos como uno de los grandes partners en materia de salud, con presencia en las 17 CCAA, servicios sociales y educación. Todo ello, poniendo por bandera el talento de los equipos de ingeniería, desarrollo, sistemas, Big Data, DeVops, Ciberseguridad, etc.

