'45 días por año', una divertida comedia narrativa sobre la crisis de los cuarenta Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 15:00 h (CET) La escritora Mar del Olmo publica una novela hilarante en la que su protagonista vivirá diferentes situaciones que la llevarán a cambiar el rumbo de su vida La escritura como terapia es una de las mejores recomendaciones que le pueden dar a alguien para huir de la rutina, pues en los libros siempre encontrará esa vía de escape para hacer frente a los malos momentos.

En ese sentido, Mar del Olmo encontró en la escritura y en el humor un salvavidas tanto para ella misma como para aquel lector que compre su primera novela 45 días por año. Un libro divertidísimo que cuenta las idas y venidas de su protagonista, Ana. Una mujer que tiene cuarenta y cinco años y cuya vida parece ir en declive.

"El humor nos salva de muchas situaciones, pero es complicado tirar de él. Creo que el ser humano tiene una insana tendencia a regodearse en lo negativo, así que quitarle importancia a situaciones cotidianas para restarles también la dosis de tragedia de la que solemos revestirlo todo, me parece fundamental. El humor bien utilizado, no debería estar nunca fuera de lugar".

Para empezar, su nueva compañera de trabajo, una chica joven y llena de vitalidad, parece querer hacerle sombra en la revista de moda donde trabajan y su jefe Borja se aprovecha de la amistad que ambos tienen y la sobreexplota.

Por si esto fuera poco, apenas encuentra un espacio en común con su marido Manu, un punto de encuentro en el que ambos se sientan cómodos hablando. Y por otro lado, su padre se ha echado una novia más joven con la que está viviendo una segunda juventud y sus hijos adolescentes apenas hablan con ella y para colmo tampoco les va demasiado bien en los estudios.

"Estamos rodeados de noticias negativas que están creando una tristeza social terrible. Es muy difícil no hundirse cuando no ves la luz al final del túnel, y no nos la están mostrando. Así que un libro que te haga sonreír a veces y reír a carcajadas otras, debería leerse por prescripción facultativa".

Una familia idílica en apariencia: padre, madre, niño, niña y perro que no lo es tanto como parece, porque la vida se le pone de por medio. Y es que lo que verdaderamente engancha en esta novela es precisamente encontrar el humor en la cotidianeidad que en ocasiones puede ser abrumadora.

Mar del Olmo agarra la normalidad de la vida y le da la vuelta para verle el lado bueno con un sentido del humor tan característico como inolvidable.

Leer los percances con los que se va encontrando el personaje principal, Ana, divertirá tanto al lector que estará deseando leer más libros de la escritora. Por suerte para muchos, tiene una segunda publicación en ciernes:

"Estoy terminando la revisión de una segunda parte de 45 días por año, y voy muy adelantada con otra novela en la que se mezcla el humor y la seriedad. Supongo que después vendrá ese otro proyecto más serio, cuando estemos todos más acostumbrados a sonreír de nuevo".

45 días por año es un libro para leer cuanto antes, pues Mar del Olmo muestra al lector el lado bueno de la vida a pesar de las circunstancias.

Una novela apta para todos los públicos, para aquellas mujeres en crisis existencial, para esos hombres que todavía luchan por el matrimonio, para los hijos que se encuentran en una etapa de asociabilidad paternal y para los abuelos que estén viviendo de nuevo después de la jubilación, pues cada uno de ellos se verá reflejado en la desternillante novela de Mar del Olmo, como si la escritora les estuviera mostrando un espejo.

Y es que, el humor sigue siendo un lugar común en el que todos los lectores pueden encontrarse y un espacio en el que descansar y disfrutar de la parte más maravillosa de la vida: aquellas pequeñas cosas que hacen que la existencia sea una tragicomedia. Una sucesión de acontecimientos por momentos tristes, por momentos alegres.

45 días por año es una opción ideal para cualquier lector ávido del bueno humor y enamorado de la sencillez de la vida y que ya puede adquirir en las librerías online y físicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prosal Limpiezas utiliza sistemas desarrollados por la NASA en la lucha contra el Covid-19 La factura electrónica, asignatura pendiente del sector inmobiliario La importancia de un buen anzuelo según Apescar.info Cromogenia Units una empresa química que sigue sumando sostenibilidad No habrá distinción entre los profesionales sanitarios del sector público y privado para recibir la vacuna