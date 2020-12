Noom, la silla de las mil caras para el Home Office Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 13:14 h (CET) El programa Noom, de Actiu, destaca por su enorme versatilidad y capacidad de personalización, que le permite encajar y realzar cualquier zona de la casa, desde el espacio de home office a zonas de estar, salón, comedor, cocina o dormitorio Si hay una silla atractiva, polivalente, confortable, funcional y que encaja en cualquier situación y lugar, es Noom de Actiu. La solución ideal para equipar cualquier Home Office. Su diseño y múltiples opciones de tapizado aportan valor añadido a cualquier ambiente y su tamaño contenido ofrece la funcionalidad de una silla y la comodidad de un sillón.



Además de poder convertirse en una silla de trabajo semi operativa para uso esporádico, Noom ofrece múltiples soluciones para crear un rincón de lectura, un espacio para las gestiones telefónicas o simplemente un punto de desconexión, entre las tareas del día a día.



Sillas, butacas y banquetas para cada momento del día

El programa Noom de sillas, butacas y banquetas de Actiu ofrece una extensa gama de estructuras, tapizados en tela y piel y costuras que aportan confort y una sentada ergonómica para diferentes tareas y espacios.



A partir de un diseño amable y extremadamente polivalente, Noom ofrece soluciones para diferentes zonas dentro del espacio de trabajo y del hogar, aportando diseño y creando nuevos espacios híbridos para trabajar y también para desconectar.



Diseñado por Alegre Design, el programa Noom destaca por su enorme versatilidad y capacidad de personalización, que le permite encajar y realzar cualquier zona de la casa, desde el espacio de home office a zonas de estar, salón, comedor, dormitorios, zonas de distribución, etc. gracias a un diseño afable y transversal con una extensa variedad de opciones en asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para la cocina. Un amplio programa de soluciones para cada momento del día con el objetivo de generar bienestar.

Tapizado a partir de tecnologías industriales de patronaje y costura de 3D

En su creación, Noom conjuga la tapicería artesanal con tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating ideal para entornos de trabajo y relax.



Noom surge de la experimentación con telas plegadas y el estudio de la artesanía para crear un producto que responde a las nuevas tendencias estéticas y operativas en espacios tanto colectivos como individuales. En su desarrollo y fabricación se emplean tecnologías próximas al sector del automóvil para producir una tapicería 3D sofisticada. Por ello Noom aporta un salto tecnológico en el ámbito de la tapicería orientada al mobiliario.



La silueta suave de estas piezas de mobiliario revela un gran trabajo en sastrerías de telas, desde la concepción del diseño hasta el producto final. El programa está fabricado en poliuretano de distintas densidades para asegurar su máximo confort y durabilidad en entornos de uso intensivo en cualquier espacio.



“Cada pieza de esta línea de soft seating aporta un diseño altamente confortable y una estética amable capaz de conectar distintos espacios. Además, mantiene nuestra filosofía de producto, ya que se puede personalizar para crear propuestas muy diferentes y eficientes a partir de una misma colección. Y ahora a través de actiu.store facilitamos su incorporación al hogar”, explica Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.

