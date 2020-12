Cortefiel elige a Oney para facilitar a sus clientes el pago aplazado de sus compras online Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 12:48 h (CET) Grupo Tendam ha llegado a un acuerdo con Oney para incorporar, a través de la plataforma tecnológica de Adyen, el pago aplazado en todas las tiendas online de sus marcas. Los canales digitales de las enseñas del grupo español de moda están presentes en más de 40 mercados del mundo y reciben cada año más de 125 millones de visitas Oney, entidad financiera europea especialista en soluciones de pago, ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de la solución de pago aplazado 3x 4x Oney a la oferta de medios de pago de las tiendas de moda especializada del Grupo Tendam en España.

Así, la primera marca del grupo en ofrecer a sus clientes soluciones de pago aplazado ha sido Cortefiel que ya permite elegir de forma inmediata y sencilla el aplazamiento y fraccionamiento del pago de las compras online en tres plazos en compras a partir de 60 euros, o en 4 plazos, si las compras superan los 90 euros.

Posteriormente, y durante el primer trimestre de 2021, el resto de las marcas del Grupo Tendam (Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret...) irán incorporando el pago aplazado en sus propias tiendas online, a través de la plataforma Adyen, reforzando así el atractivo de su oferta digital y asegurando una experiencia de compra más flexible, segura y 100% digital.

El grupo español de moda se une así a otros grandes retailers como la cadena de tiendas deportivas Sprinter, el ecommerce de electrónica reacondicionada Backmarket, o los gigantes tecnológicos Samsung y Xiaomi, que han sido de los primeros en incorporar a sus estrategias de comercio electrónico la solución de pago de Oney.

Para Stéphane Schersach, Director General de Oney España, este acuerdo es un paso más en el objetivo de la compañía de liderar el mercado de pago aplazado en Europa donde, tras el reciente lanzamiento en Alemania, Oney está presente en 12 países, y añade que “se trata de un hito más en el imparable desarrollo de este método de pago entre los grandes grupos de distribución y marcas de consumo de España que buscan reforzar su estrategia digital y mejorar la experiencia de compra del cliente en el momento crucial del pago”.

Escalabilidad y desarrollo internacional

Grupo Tendam dispone de canales e-commerce activos en más de 40 mercados online de Europa, Asía, África y América. Las tiendas digitales de sus marcas reciben cada año más de 125 millones de visitas de compradores de moda online y cuentan con más de seis millones de clientes registrados. En este sentido, afirma Schersach, “la robustez tecnológica, la escalabilidad, la capacidad financiera y la implantación en mercados internacionales son factores clave para los grandes retailers a la hora de elegir una solución tecnológica de pago aplazado fiable y de verdadero valor añadido”.

Impulso al pago aplazado en España

El pago aplazado flexible mediante tarjeta es una de las soluciones de pago de mayor desarrollo en todo el mundo y va ganando cada vez más relevancia entre los consumidores, aunque en nuestro país tiene todavía un amplio margen de desarrollo entre los comercios. Según los datos de un estudio realizado por Oney entre los mayores establecimientos de e-commerce de España por tamaño de tique medio, más del 60% de los comercios online en España no ofrecen a sus clientes ninguna opción para aplazar sus compras mediante cuotas, con su propia tarjeta bancaria y sin ningún tipo de documentación adicional o papeleo.

3x 4x Oney es una solución digital y 100% mobile, para ecommerce, disponible también en tiendas físicas, que permite a los clientes pagar sus compras en varios plazos utilizando cualquier tarjeta de crédito o débito, mediante un proceso rápido y sencillo que no implica aportar documentación adicional o largas esperas. Para los comercios, la solución de pago aplazado supone también un importante elemento de diferenciación y de fidelización, simplifica y mejora la experiencia de compra de sus usuarios a la vez que incrementa la tasa de conversión, hasta el 40% en algunos casos, con el consiguiente aumento de las ventas.

La solución de pago 3x 4x Oney está presente en comercios tanto físicos como online, entre los que destacan grandes retailers como Decathlon, Worten o Leroy Merlin; comercios como FNAC, Cecotec, Norauto o Showroomprivé; y marcas como Samsung o Xiaomi, entre otras.

Sobre Oney

Oney es una innovadora entidad financiera especializada en facilitar los pagos de sus clientes para hacer más fácil su día a día. Oney, presente en 12 países, cuenta con más de 1 millón de clientes en España donde lleva más de 18 años ofreciendo soluciones para particulares y comercios. Desde octubre de 2019, el accionariado de Oney se divide entre BPCE, el segundo grupo bancario más grande de Francia, con una participación mayoritaria del 50,1%, y Auchan Holding con una participación del 49,9%.

