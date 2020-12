DHL comienza la distribución internacional de la vacuna contra la COVID-19 Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 12:32 h (CET) DHL ha trasladado los primeros lotes de vacunas a Israel. Se han programado nuevos vuelos a varios países para 2020 y los próximos años. DHL está preparado con 9.000 especialistas y una red logística que abarca 220 países y territorios DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de transporte urgente, comienza la distribución internacional de la vacuna contra la COVID-19. Para la provisión de sus ciudadanos el gobierno de Israel recibió la semana pasada el primer lote de la vacuna con vuelos operados por DHL Express y DHL Global Forwarding. El primer avión de DHL Express aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv el pasado miércoles por la mañana y fue recibido por el Primer Ministro Benjamin Netanyahu. DHL Global Forwarding, la división especializada en transporte internacional de carga del Grupo Deutsche Post DHL, también dedicó un vuelo chárter para suministros adicionales de dosis de vacunas, que llegó al aeropuerto de Ben-Gurion el 10 de diciembre a las 3:00 PM hora local - con más vacunas por llegar.

"Tras varios meses de preparación, estamos contentos de que nuestra misión de distribución de vacunas haya comenzado ya y podamos contribuir con nuestra experiencia y capacidad logística para que la vacuna esté accesible en todo el mundo", dice Travis Cobb, Jefe de Operaciones de la Red Global y de Aviación de DHL Express."La crisis actual ha demostrado lo indispensables que son las redes logísticas internacionales para garantizar que las sociedades dispongan de los equipos de protección personal y los tests necesarios para garantizar su salud. Ahora nos embarcamos en el siguiente paso en nuestra lucha común contra el coronavirus. Nuestros equipos en 220 países y territorios y nuestra red global express, están preparados para realizar entregas en cualquier momento y en cualquier lugar".

"El desarrollo de una vacuna contra el coronavirus abre una nueva e ilusionante perspectiva a nivel internacional y estamos orgullosos de jugar un papel activo como el mayor proveedor de logística global para llevar este resquicio de esperanza a las personas. Con nuestra amplia experiencia logística en el sector de la salud, junto con el compromiso y la pasión de nuestra gente, queremos desempeñar nuestro papel en hacer que la pandemia del coronavirus pase a la historia. Ese es el propósito del Grupo Deutsche Post DHL: conectar a las personas y mejorar sus vidas", afirma Thomas Mack, Director de Transporte Aéreo Global, DHL Global Forwarding.

Además de los primeros vuelos a Israel, DHL se está preparando para realizar más vuelos en diciembre con las vacunas desde sus centros de operaciones en todo el mundo.

Más de 9.000 especialistas trabajan a través de la red global dedicada de DHL para que las farmacéuticas, dispositivos médicos, ensayos clínicos y de investigación, mayoristas y distribuidores, así como los hospitales y proveedores sanitarios, estén conectados a través de la cadena de valor y a través de la digitalización, desde los ensayos clínicos hasta el lugar de atención, y en cada paso intermedio.



La cartera de DHL para la industria de la salud incluye más de 150 farmacéuticos, más de 20 depósitos de ensayos clínicos, más de 100 estaciones certificadas, más de 160 almacenes con certificación GDP (Good Distribution Practice), más de 15 sitios con certificación GMP (Good Manufacturing Practice), más de 135 sitios de servicio médico express y una red express internacional que cubre 220 países y territorios.

A escala mundial, los proveedores de logística se enfrentan al reto de establecer rápidamente una cadena de suministro médico para entregar vacunas de una cantidad sin precedentes de más de 10.000 millones de dosis en todo el mundo, también en regiones con infraestructuras logísticas menos desarrolladas, donde viven unos 3.000 millones de personas. Para proporcionar una cobertura global en los próximos dos años, se necesitarán hasta 200.000 cargadores de palets y cajas de refrigeración de 15m, así como 15.000 vuelos requeridos a través de las diversas configuraciones de la cadena de suministro.

Con una flota de más de 260 aviones dedicados, numerosas aerolíneas asociadas y una red de gateways y hubs que abarca más de 220 países y territorios, DHL está óptimamente equipado y preparado para el suministro mundial de vacunas contra la COVID-19.

Con vacunas desarrolladas históricamente en un período de tiempo de 5 a 20 años, el proceso acelerado del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 en el plazo de un año no tiene precedentes. Dado que las vacunas del COVID-19 han superado las fases de desarrollo, es probable que se impongan requisitos de temperatura estrictos (hasta -80°C) para determinadas vacunas a fin de garantizar su eficacia durante el transporte y el almacenamiento.

