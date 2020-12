AliExpress introduce opciones de envío rápido para mejorar la experiencia del cliente en España esta Navidad La plataforma ha lanzado la opción de ''Envío combinado'', una solución que ahorra a los clientes tiempo y dinero al unificar los pedidos de diferentes vendedores con sede en China en un solo paquete, y al beneficiarse de la entrega en 10 días hábiles a España Redacción Siglo XXI

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 12:59 h (CET) La Navidad ha llegado a AliExpress, el marketplace global del Grupo Alibaba. Mientras los consumidores españoles buscan dónde comprar sus regalos de Navidad online en pleno periodo de restricciones de movilidad, la plataforma ha introducido una serie de mejoras logísticas para reducir los tiempos de envío de cientos de miles de productos, con el apoyo de Cainiao, el brazo logístico del Grupo Alibaba, y del resto de sus socios logísticos locales e internacionales.

La entrega a tiempo es una de las principales preocupaciones de los consumidores cuando compran sus regalos de Navidad online, por lo que AliExpress ha logrado agilizar los pedidos nacionales e internacionales a través de una red logística fortalecida y al trabajar en estrecha colaboración con los vendedores de la plataforma, anticipando la demanda de los clientes en España.



"Para AliExpress, es clave tener un amplio surtido de productos a precios convenientes durante la temporada de Navidad, pues nuestro objetivo es convertirnos en una solución de compra única para los clientes en España. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la entrega antes de Navidad y Reyes también es un aspecto fundamental a la hora de hacer compras", asegura William Wang, Director General de AliExpress en España, Italia y Portugal. "Al facilitar la experiencia de compra en nuestra plataforma para ayudar a los clientes a identificar las opciones de envío rápido de los productos que desean, y al mejorar los procesos e implementar soluciones en toda nuestra red logística, queremos asegurarnos de que las compras de fin de año puedan ser entregados a tiempo en España".



Vendedores locales, la gran alternativa para realizar compras rápidas

Al tener su sede en España, los vendedores de AliExpress Plaza -entre los que se incluyen desde las marcas más importantes hasta pequeñas y medianas empresas españolas- ofrecen entregas de tres a siete días en todo el país para miles de productos diferentes de categorías como Electrónica, Juguetes, Moda, Hogar y Decoración, Salud, Deportes y Entretenimiento, entre muchas otras. Los vendedores pueden gestionar la logística por su cuenta o trabajar con diferentes socios de AliExpress que ofrecen herramientas de automatización de envíos, servicios de entrega especializados o incluso soporte logístico integral.



En los últimos tres meses, AliExpress ha visto un aumento de más del 20% en el número de vendedores locales que han listado productos en categorías clave para la temporada, como Juguetes, Electrónica, Deportes y Entretenimiento o Decoración del Hogar. Como resultado, el número de productos disponibles en la categoría de Juguetes ha crecido en más del 80% durante ese período, mientras que el de Decoración del Hogar experimentó un aumento de hasta tres dígitos en los productos disponibles en el ámbito local.



Entrega de última milla, clave para la satisfacción del cliente y el éxito del vendedor en Navidad AliExpress ha establecido tres centros logísticos cerca de Madrid con socios logísticos capacitados para manejar el stock y coordinar la entrega de última milla no sólo para aquellos vendedores españoles que requieran apoyo en su operación, sino también para los vendedores chinos que anticipen la demanda de los clientes en España y envíen stock de productos de gran popularidad como puede ser artículos de electrónica, telefonía o ropa, entre muchos otros. De esta manera, al hacer un pedido, éste puede ser entregado en cuestión de uno a tres días.



Con el fin de gestionar correctamente la entrega de última milla del cliente final, AliExpress trabaja con varias compañías para afrontar el aumento estimado en el volumen de ventas y dar un mejor servicio a los usuarios durante las fiestas. Entre las organizaciones que colaborarán en este proceso logístico se encuentra Correos, junto con otras empresas de soluciones logísticas.



Una reducción del 30% en el tiempo de entrega de cientos de miles de productos procedentes de China

Tres vuelos semanales de carga establecidos por Cainiao, operados por el Grupo Volga-Dnepr conectan China y España, donde la red de transporte por carretera intra europea de Cainiao utiliza algoritmos avanzados para generar los planes de carga y las rutas de transporte más eficientes para su flota. Esta red conecta centros logísticos y centros de transporte en España, así como en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, la República Checa y los Países Bajos. Por último, los socios logísticos de última milla ayudan a entregar los paquetes a los clientes finales.



Con esta logística renovada, AliExpress ofrece un plazo de entrega de 10 días para cientos de miles de productos de vendedores chinos, que pueden ser fácilmente identificados aplicando el filtro de búsqueda "Entrega Rápida" y detectando el icono amarillo con el número 10, que los acompaña. Una vez identificado el producto, el cliente debe seleccionar el “Envío Estándar” de AliExpress, AliExpress Standard Shipping, como método de envío y completar el pago de su pedido para recibirlo en España en 10 días hábiles.



Los clientes también pueden ahorrar tiempo y dinero con el "Envío combinado”

Recientemente, AliExpress ha introducido en la plataforma la opción de "Envío combinado", que ahorra a los consumidores tiempo y dinero al ofrecerles la opción de consolidar o agrupar los pedidos de diferentes proveedores con sede en China en un solo paquete. Este envío combinado en pedidos con un valor acumulado superior a 5 euros será procesado automáticamente con AliExpress Standard Shipping, lo que agilizará aún más la entrega de las compras transfronterizas.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

