BeGas se une al Ministerio de Transportes para analizar los retos en materia de movilidad urbana sostenible Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 10:48 h (CET) Con motivo de la "Semana de la Movilidad del Futuro" BeGas ha organizado este evento en el marco del Diálogo Abierto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para dar a conocer las nuevas soluciones de I+D+i y las claves con las que impulsar una movilidad responsable en el transporte urbano El AutoGas es una solución de hoy que ayuda a conseguir las cero emisiones netas en el transporte urbano. Esta ha sido una de las conclusiones del evento ‘Transporte público y servicios de limpieza urbanos: retos y tendencias en materia de movilidad urbana sostenible’, organizado por la primera empresa en fabricar motores 100% AutoGas Euro VI-D, BeGas, en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) el pasado 11 de diciembre con motivo de la ‘Semana de la Movilidad del Futuro’.

Y es que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU estableció en la Agenda 2030, la acción de esta empresa de base tecnológica y carácter investigador repercute casi en la mitad de ellos: lograr que las ciudades sean más resilientes y sostenibles, promover la industrialización en innovación sostenible o garantizar modalidades de consumo y producción sustentable, son algunos de ellos.

Para seguir avanzando en esta dirección y tras haber participado en la consulta pública para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte; BeGas ha dado a conocer las claves para impulsar una movilidad responsable en el transporte urbano, de la mano de grandes expertos del sector como Repsol, UNVI o Urbaser. Para ello ha contado como moderadora con María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA).

Durante el encuentro, el papel de las energías alternativas en la movilidad urbana sostenible ha ocupado una parte central del debate. Dolores Cárdenas, Advisor en Product Design de Repsol, ha destacado durante su intervención la importancia de mantener la neutralidad tecnológica y seleccionar la tecnología más adecuada para cada uso, sin descartar ningún tipo de energía que sea clave en el corto-medio plazo para descarbonizar el transporte.

Bajo su perspectiva, “es necesario establecer los objetivos de calidad del aire y de descarbonización del transporte claros sin excluir tecnologías que pueden ser parte de la solución en el corto, medio y largo plazo, es decir, manteniendo la neutralidad tecnológica” ya que, tal y como ha matizado, “todas las energías de baja huella de carbono para movilidad, biocombustibles avanzados, combustibles sintéticos, hidrógeno y electricidad serán necesarias para alcanzar los objetivos de neutralidad climática”.

Precisamente el AutoGas es el combustible alternativo más usado en el mundo, ofreciendo las mismas prestaciones que los carburantes tradicionales y, además, contribuye de forma efectiva a la mejora de la calidad del aire de las ciudades. La reducción de emisiones de gases contaminantes que logra, lo convierten en un combustible ecológico y limpio, lo que proporciona al sector del transporte una solución perfecta para las flotas de autobuses urbanos y servicios de limpieza.

El futuro de la movilidad sostenible, tal y como ha sostenido la directora de ingeniería de la Unidad de Vehículos Industriales (UNVI), Eva Legido, pasa por “promover el uso del transporte público, apostar por el avance tecnológico y seleccionar la tecnología adecuada a cada aplicación”. Legido, ha puntualizado “la importancia del análisis del ‘pozo a la rueda’, siendo el AutoGas una de las soluciones que considera que la Unión Europea debería tener en cuenta”, pues es una de las innovaciones que existen entorno a la movilidad urbana sostenible.

Para Alfredo Sánchez, responsable de sostenibilidad en la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), fomentar la movilidad sostenible desde las instituciones es clave. Para ello, “es necesario construir una estrategia conjunta entre todos los actores y llevar a cabo las distintas acciones para impulsar el cambio en el medio-largo plazo y conseguir así alcanzar los objetivos y compromisos internacionales”, ha afirmado.

Tanto los ayuntamientos, como empresas de transporte público y limpieza y cuidado del medio ambiente, así como las compañías del sector de la automoción deben adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad: adoptando energías más limpias, buscando la eficiencia en el coste y desarrollando un consumo responsable a través de soluciones innovadoras.

Las tecnologías, claves para adecuarse a los nuevos requisitos de la movilidad urbana sostenible

El desarrollo tecnológico e innovador que se está utilizando para adaptar los vehículos urbanos a los nuevos requisitos de movilidad urbana sostenible también han tenido un espacio destacado en esta mesa redonda organizada por BeGas, adoptando una triple perspectiva: sostenibilidad medioambiental (reducción de emisiones), sostenibilidad económica (eficiencia administrativa) y social (sensibilización ciudadana).

En este sentido, Josep Compte Morales, responsable de maquinaria de Urbaser, compañía especializada en la gestión medioambiental con actividades centradas en servicios urbanos, ha recalcado “la importancia de aplicar en cada momento la mejor tecnología para el transporte público y servicios de limpieza urbanos”. De hecho, en su intervención ha apuntado que el AutoGas tiene mejor infraestructura de recarga respecto de otras energías alternativas. “Esto es muy importante para por la flexibilidad que permite, ya que la instalación es mucho más económica”.

Asimismo, ha destacado la importancia de mirar más allá del mercado para encontrar todos los elementos técnicos, que el sector público se involucre en los proyectos I+D+i del transporte y la necesidad de incorporar la tecnología más puntera a través a través de colaboraciones, como la que tiene con BeGas en este momento. Y es que, “la implantación de los motores de AutoGas para la reducción de todas las emisiones posibles en ámbitos extraurbanos en los que no hay todos los componentes para alcanzar unas energías limpias, como una infraestructura para vehículos eléctricos o de gas natural, es fundamental para reducir las emisiones”.

Precisamente, los nuevos motores de BeGas, alimentados al 100% por AutoGas de inyección líquida Euro VI-D y destinados a mover autobuses y camiones urbanos, con emisiones de CO2 más bajas que los diésel más modernos, son una de las soluciones clave para conseguir un transporte urbano sostenible.

Para Pedro Silva, CEO de BeGas, el AutoGas “es una tecnología aceleradora porque se trata de una energía que permite a las ciudades disponer de vehículos limpios de una manera inmediata; transformadora porque BeGas es el único fabricante de motores de AutoGas en España, que apuesta por la reindustrialización y el medioambiente; y transitoria porque esta tecnología permite a corto plazo cumplir con las exigencias de la Unión Europea en cuanto al ruido y los gases contaminantes”. De hecho, los motores BeGas AVG reducen drásticamente las emisiones de contaminantes, concretamente un 51% en niveles de CO, el 22% en niveles de PN, el 57% en niveles de NOx, el 29% en niveles de PM10 y un 87% en los niveles de HC. “Por eso, el motor AVG ha conseguido la homologación Euro VI-D".

Innovaciones tecnológicas como esta disparan potencialmente las acciones que se pueden tomar para apostar por un transporte urbano sostenible. Un reto, social y gubernamental, que se debe afrontar buscando una solución global.

Bajo esta premisa, las conclusiones del acto se remitirán al Ministerio para su consideración de cara a la elaboración de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Prosal Limpiezas utiliza sistemas desarrollados por la NASA en la lucha contra el Covid-19 La factura electrónica, asignatura pendiente del sector inmobiliario La importancia de un buen anzuelo según Apescar.info Cromogenia Units una empresa química que sigue sumando sostenibilidad No habrá distinción entre los profesionales sanitarios del sector público y privado para recibir la vacuna