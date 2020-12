www.imprentaonlinepro.es, calidad y mejores precios en un sector que mueve millones de euros anuales Comunicae

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 09:04 h (CET) La imprenta online que en España esta cambiando el modelo de negocio sobre la imprenta tradicional fisica La marca imprenta online pro se ha convertido en este año 2020 en una de las marcas referentes en impresión on line, sector que mueve millones de euros cada año tanto en España como a nivel europeo.

Como líderes del sector de imprenta on line, imprenta online pro oferta hasta 90 productos en su web, dentro de los cuales se encuentran sus productos estrella que son los más vendidos como impresión de flyers y folletos, folletos plegados dípticos o trípticos, imprenta de revistas, catálogos, roll ups o tarjetas de visita.

imprenta online pro nació para aportar un aire nuevo al sector, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra en su web muy sencilla. En unos pocos pasos cualquier comprador puede hacer un encargo que pagará mediante tarjeta bancaria o transferencia; en definitiva un website intuitivo y sencillo. Otro de sus puntos fuertes, es la atención personalizada, que a pesar de que sea una web de venta directa en internet, dispone de un equipo de comerciales que asesora al cliente si en algún momento así lo requiere, ya sea via chat en tiempo real, o mediante llamada telefónica.

En añadido a los productos estrella más solicitados, en imprenta online pro se puede encargar impresión de cualquier tipo de material además de papel ( camisetas, tazas, rollup, merchandising ). Todo se recibe de forma rápida, con plazos que no suelen superar de 3 a 5 días hábiles, y con envío completamente gratuito.

imprentaonlinepro.es puede imprimir todos los formatos existentes de cada tipo de producto, incluyendo gran formato como lonas. La maquinaria empleada es de última generación, lo que garantiza una calidad en todos los trabajos díficil de igualar, sobre todo atendiendo a los precios tan económicos que maneja su web. La marca imprenta online pro pone a disposición de sus clientes una plataforma de pago seguro que garantiza que las compras se pueden realizar con absoluta tranquilidad.

Las previsiones del sector para 2021 son muy positivas, esperando recuperar el nivel de ventas que se tenía antes de la crisis sanitaria del Covid-19.

