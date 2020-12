Grupo Nieves amplía su red de estaciones con una nueva Estación de Servicio para transportistas en Llers Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 16:32 h (CET) La compañía energética Nieves cuenta con su primera estación de servicio propia en Girona con amplia variedad de servicios El grupo Nieves abre su primera estación de servicio propia en la provincia de Girona, en la localidad de Llers. Se trata de una estación de servicio pensada para profesionales y con buena accesibilidad, abierta las 24 horas y 365 días del año con atención personal. Se encuentra ubicada a 15 minutos de La Junquera, en la frontera con Francia, en la salida 3 de la AP-7.

El cliente puede beneficiarse de un servicio cómodo y rápido con personal 24 horas garantizando todas las medidas de seguridad.

La empresa, especializada en la venta y el transporte de todo tipo de carburante tanto para uso particular como profesional, ha previsto para esta estación, la comercialización de productos especializados para el transporte por carretera: Diésel A, Diésel B y AdBlue.

Además, la estación de servicio Nieves Llers cuenta con una amplia variedad de servicios pensados para el transportista, como es su tienda con variedad de productos y WiFi gratis, cafetería con zona de descanso y microondas, zona cibercorner con servicio de impresión de documentación, lockers, lavandería, duchas, baños y parking.

Sus clientes con tarjeta Nieves podrán beneficiarse de promociones durante todo el año en cualquiera de las estaciones de servicio Nieves. Puede informarse sobre las tarjetas Nieves, totalmente gratuitas, mediante su página web a través del siguiente enlace.

Grupo energético NIEVES, consolida con esta nueva apertura su reciente cambio de marca, manteniendo su esencia con origen en la empresa Petronieves. Fundada en 1.991 cuenta con 30 años de experiencia en el sector, con su operador petrolífero Axoil en 2006, es especialista en la comercialización de energía para uso doméstico y profesional. A través del operador petrolífero, suministra combustible al por mayor. En términos de movilidad, ofrece servicios para el profesional del transporte y estaciones de servicio para empresa y particular. Para empresas, gestiona la comercialización de electricidad y gas natural desde el año 2013. También, es experto en instalaciones domésticas y profesionales, como instalaciones fotovoltaicas y otras energías renovables.

Es posible informarse de todas sus novedades a través de sus redes sociales:

Facebook: facebook.com/nievesenergia

LinkedIn: linkedin.com/company/nievesenergia

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.