Reparar un electrodoméstico supone un gasto extra de 108€ Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 14:20 h (CET) Según un estudio de HomeServe, el 18% de los encuestados ha realizado una reparación de electrodomésticos en el último año. El frigorífico (30,6%), el televisor (12,2%) y la lavadora (11,8%) son los electrodomésticos del hogar que más energía consumen. El coste medio de la reparación de los electrodomésticos es de aproximadamente 108€ si no se dispone de un contrato de mantenimiento. Un mal funcionamiento de los electrodomésticos genera un consumo extra en la factura de la luz Gran parte de la energía que se consume al año en los hogares españoles está relacionada con el gasto generado por los electrodomésticos. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la electricidad representa el 35,1% del consumo energético de un hogar, siendo la primera fuente de energía utilizada en las viviendas. En el análisis de consumo por servicio, junto a la calefacción, los electrodomésticos son los aparatos que mayor consumo generan con un 19,4%. Según HomeServe, empresa líder en soluciones para el cuidado y mantenimiento del hogar, las incidencias por daños eléctricos representan el 11% del total de las averías que tienen lugar en una vivienda.

Averías más habituales

Según HomeServe las averías más comunes que se dan en este tipo de aparatos pueden suponer un gasto de entre 45 euros, que cuesta la reparación del desagüe de la lavadora, y 109 euros de desembolso por reparar un fuego con resistencia quemada. Además, un incorrecto funcionamiento de los mismos genera en muchas ocasiones incrementos en la factura de la luz ya que tienen que consumir más energía para obtener un mayor rendimiento.

- Frigorífico. No enfriar correctamente, generar placas de hielo, incidencias en el motor ventilador y pérdidas de agua son las averías más comunes.

- Lavadora. Rotura o desgaste de la goma de la puerta, cambio del tambor, pérdidas de agua o exceso de vibración durante su funcionamiento son las reparaciones más habituales en este electrodoméstico.

- Lavavajillas. Sus averías suelen estar relacionadas con la toma de agua y el desagüe.

- Horno. Pérdida de intensidad de durante su funcionando, rotura del temporizador y que se apague constantemente suelen ser las tipologías de incidencias en los hornos.

Según un estudio realizado por la compañía, el 18% de los encuestados afirmó haber solicitado el servicio de un técnico de electrodomésticos en el último año, siendo un 11% urgencias y un 88% reparaciones de los aparatos. Contratar los servicios de un técnico especializado en electrodomésticos para una avería puntual supone un coste medio de la reparación de unos 108€.**

HomeServe, por su parte, ha realizado a lo largo del último año un total de 55.954 reparaciones de instalaciones eléctricas y 28.233 servicios de manitas eléctricos. También ha llevado a cabo un total de 6.680 intervenciones de aire acondicionado, 18.422 reparaciones de calderas y 65.464 servicios con técnico de gama blanca.

Electrodomésticos que más consumen

La clave para ahorrar y reducir el consumo eléctrico es conocer con detalle qué electrodomésticos necesitan más energía para funcionar. El frigorífico, presente en prácticamente todos los hogares españoles, genera el 30,6% del consumo total de los electrodomésticos de una vivienda. Le siguen la televisión y la lavadora, con un 12,2% y un 11,8%, respectivamente.

A continuación, se encuentran los dispositivos en stand by, que alcanzan un 10,7% del gasto eléctrico. En el listado de electrodomésticos que más consumo generan se encuentran también el horno, el lavavajillas y los congeladores, entre otros.*

Con el fin de proporcionar tranquilidad a sus clientes y reducir gastos extra, HomeServe ha creado Home Electrodomésticos Plus, un producto que cubre cualquier avería en frigorífico, arcón congelador, lavavajillas, lavadora, secadora, placa vitrocerámica, horno y campana extractora sin límite de usos al año. Cualquier usuario puede contar con este pack por 5,53€ al mes con un 10% de descuento durante el primer año. Y así, contará con la tranquilidad de tener resueltas las averías de sus electrodomésticos los 365 días del año.

* Estudio IDAE: Consumos del Sector Residencial en España

** Estudio realizado por GFK para HomeServe a través de entrevistas telefónicas a una muestra de 7.403 usuarios.

