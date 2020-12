Cambridge Institute descubre cómo se celebra la Navidad en las distintas partes del mundo Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 13:29 h (CET) Aunque separen miles kilómetros, millones de niños y familias comparten la misma ilusión de celebrar la Navidad en todo el mundo. Hay muchas maneras únicas y vibrantes de celebrar estas fiestas. Cada lugar tiene sus ritos, música, adornos y preparativos. Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, cuenta las tradiciones más curiosas Países nórdicos

La climatología y el espacio hacen de ellos el escenario perfecto para las Navidades. Por ejemplo, en Suecia, tienen gran protagonismo las niñas, el 13 de diciembre se celebra la Noche de Santa Lucía, en la que las familias escogen a una de ellas y visten con una túnica blanca y una corona de candelas para que participen en una procesión festiva en la que se cantan villancicos populares.

En Finlandia, también celebran la Nochebuena en familia e intercambian regalos. La comida constituye una parte importante de sus fiestas navideñas. El cochinillo asado suele ser el plato principal en la mayoría de las casas y se acompaña con una variedad de pescados, guisos y ensaladas. El desayuno más tradicional suele ser arroz con leche y galletas de jengibre de todos los tamaños y colores.

En Noruega, la Navidad se llama Jul y los paganos ya la celebraban con rituales como sacrificar animales y beber cerveza. En la actualidad, las preparaciones comienzan a principios de diciembre con la limpieza de las casas, compras de regalos y con una de sus mayores tradiciones, el horneado de goro, krumkaker, berlinekrans u otras de sus galletas de Navidad.

Alemania

Los famosos mercadillos de Navidad son originarios de Alemania. Se pueden encontrar más de 150 y se componen por numerosos puestos que ofrecen alimentos, decoración, regalos y eventos para disfrutar en familia o con amigos. Una de sus tradiciones más famosas es la de tomar vino caliente, Glühwein y salchichas y asados rellenos. El 6 de diciembre, esperan con ilusión la llegada de San Nicolás. Quien ha sido bueno durante todo el año recibe todo tipo de regalos y suculentos dulces y, quien no, recibirá ramas secas del krampus. El día 24, en muchas casas también reciben la visita de Der Weihnachtsmann (Papá Noel), que llega con más regalos.

Rusia

La Navidad rusa es muy diferente a la española. Con el calendario gregoriano, el día de Navidad es el 7 de enero. La noche del 6 de enero es cuando celebran la Nochebuena.

Ese día, comen un menú compuesto por doce platos. En lugar de Papá Noel, los niños rusos también dan la bienvenida a Ded Moroz (el Abuelo del Hielo), que llega el día de Año Nuevo con los regalos. Otra de sus particularidades es que los tradicionales villancicos son sustituidos por las koliadki, que son canciones eslavas de felicitación navideña; es común encontrar personas vestidas con trajes regionales cantándolas por las principales calles del país.

Japón

La Nochebuena en Japón no se pasa en familia, el día 24 de diciembre es oficialmente el día de los enamorados y se celebra en pareja que comparten un Christmas Cake, un pastel de nata y fresas. Desde comienzos de diciembre se puede disfrutar del ambiente navideño en las calles, sus iluminaciones y sus centros comerciales son famosas en el mundo entero. El día 30 de diciembre se celebra el Misoka o último día del mes; se cocinan platos tradicionales y se lleva a cabo el ōsōji (gran limpieza) para deshacerse de la mala suerte del pasado año y recibir la buena para el siguiente.

Italia

La Navidad en Italia arranca oficialmente el día de la Inmaculada Concepción. Es tradición poner el árbol de Navidad y preparar el belén. En Nochebuena se celebra a lo grande la Vigilia di Natale con un cenone; comienza con los antipasti, seguidos por la pasta, el pescado, los vegetales fritos, la fruta, el turrón y, por supuesto, el exquisito panettone. En Nochevieja, la tradición destaca por las supersticiones y los ritos. Nada más empezar el Año Nuevo, se debe comer zampone e lenticchie, una carne de cerdo molida y sazonada acompañada de lentejas, este plato simboliza la abundancia, el dinero y la buena suerte. A media noche, abren todas las puertas y ventanas de la casa para ahuyentar a los malos espíritus y se brinda con spumante.

Australia

Las familias australianas suelen celebrar el día de Navidad comiendo en la playa. El trineo de Papá Noel lo conducen seis canguros blancos. Algunas casas también reciben la visita de un Papá Noel alternativo llamado Swag Man, un hombre con camiseta y sombrero.

México

Durante los nueve días anteriores a Navidad, los mexicanos celebran Las Posadas, de origen religioso y de carácter muy solemne para las familias, que acaban con una piñata. Entre los elementos imprescindibles hay que mencionar los platos típicos mexicanos como los tamales, romeritos, churros, champurrado y rompope, entre muchos otros, y las lujosas decoraciones.

Filipinas

Las fiestas de Navidad en Filipinas son las más largas del planeta, duran cinco meses. La decoración en plazas y calles empieza en septiembre y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. Una de sus mayores tradiciones es cuando las familias se reúnen creando linternas de papel con diferentes formas y una gran cena de Nochebuena.

