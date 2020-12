Guía de Landed para comprar online unas Converse outlet

Una de las dificultades al comprar online es acertar la talla, que varía según el modelo En estas fechas son muchas las personas que van a comprar online unas Converse outlet para hacer un regalo. Sus icónicas zapatillas son un objeto de deseo para los jóvenes y también para “no tan jóvenes”, porque su estilo no tiene edad. La ilusión de tener unas Converse se puede colmar estas Navidades comprando en un outlet Converse a un precio mínimo. Una compra responsable y rentable que es un acierto seguro, a no ser que algún error en el proceso la convierta en un seguro fracaso. Para que eso no ocurra, el outlet de Converse Landed comparte su experiencia y explica los principales consejos para acertar en la compra online.

Lo primero es asegurarse de que las Converse son auténticas y para hacerlo en Landed recomiendan comprobar quién está detrás de la venta; “qué empresa es y de dónde, porque dependiendo del país puede cambiar la legislación en cuanto a los pagos, el tratamiento de los datos, etc, si tiene tiendas físicas, si no aparece en la web hay que mirar la política de privacidad, donde debe estar incluido”. También tiene que aparecer claramente indicado el PVP de origen y el descuento que se aplica. Y la información sobre la atención al publico, los horarios y formas de contacto, para asegurar que hay línea directa con la empresa vendedora. Siguiendo sus propios consejos en landed.es se ganan la confianza explicando cómo obtienen los productos -siendo parte del Grupo Proged, dedicado a la distribución de marcas internacionales de moda y deporte-, y presentando sus tiendas físicas, quedado claro la autenticidad de sus artículos, todos los descuentos y el servicio de atención al cliente.

A la hora de elegir las Converse outlet, uno de los errores más frecuentes es no acertar en el número, lo que ocasiona muchos problemas. Es algo muy habitual porque en esta marca las tallas varían bastante según el modelo de que se trate. “Los modelos clásicos de Converse como las All Star tallan grande respecto al número habitual, pero en otros modelos es lo contrario, tallan más pequeño”. Para orientar en la compra Landed ha elaborado una lista de tallas, referenciando los modelos con respecto al número que se usa normalmente. Gracias a su experiencia en las tiendas conocen muy bien los tallajes y recomiendan no fiarse únicamente de la medida del largo de la zapatilla. “Es más fiable tener como referencia el número de pie que se usa que los centímetros de largo que pone el fabricante en la caja”. Su recomendación es consultar siempre su guía de tallas de zapatillas Converse.

Además de asegurarse de tener unas converse auténticas y un número adecuado, es fundamental revisar bien todas las condiciones de la compra antes de efectuar el pago. Por ejemplo, para evitar sorpresas posteriores hay que fijarse si el envío es gratuito en todos los casos o solo a partir de un importe, como en Landed que tiene envío gratis a partir de 30€ de compra. Una de las claves también es conocer los plazos de entrega, para no pasar una eternidad esperando un pedido, en este caso Landed envía su pedido en 1-2 días sin contar fines de semana ni festivos.

Hay que informarse sobre las devoluciones; sobre los plazos para no pillarse los dedos, no vaya ser que no haya tiempo para cambios. “En Landed tenemos un plazo de 30 días, pero estas navidades lo hemos ampliado hasta el 31 de enero para que haya un margen amplio”. Hay que tener cuidado con las tiendas que ponen “devolución gratuita”, pero no se encargan de recoger el paquete, porque eso implica unos gastos de envío y unas molestias que hay que asumir. “En Landed se cobra un mínimo de 2,95€ por cada artículo que se devuelve, pero ese importe incluye que lo recogen en casa y no hay que hacer nada”.

Antes de darle al botón de pago, todavía hay que revisar los métodos de pago de la tienda online, teniendo en cuenta que es mejor disponer de varias opciones por si alguna de ellas falla o se prefiere alguno en concreto. “En nuestra tienda, por ejemplo, hay pago con tarjeta, pay pal, sequra, etc. pero el pago con Bizum es una de las opciones preferidas”.

