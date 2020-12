Energybox participa en la campaña solidaria de Navidad de la Asociación Nazaret Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 11:16 h (CET) La empresa de eficiencia energética da un donativo a la ONG para la entrega de los lotes de Navidad a las familias más desamparadas de San Blas. Energybox, empresa ingeniera especializada en eficiencia energética, se suma a la campaña solidaria de Navidad de la Asociación Nazaret con un donativo que ayudará a muchas familias madrileñas a pasar unas navidades más felices El buen hacer de la Asociación Nazaret

La Asociación Nazaret, establecida en el barrio de San Blas, lleva más de 40 años trabajando en este barrio. Actualmente es un barrio más, obrero, pero durante muchos años la droga y la pobreza golpeó con fuerza a los vecinos. Por eso el trabajo realizado por los centenares de voluntarios que han pasado por Nazaret ha sido vital para ayudar a superar los peores momentos que ha vivido San Blas. Actualmente más de 600 familias reciben alimentos en casa de manos de sus más de cien voluntarios y más de 300 niños participan en las actividades educativas de la ONG. Pero todas estas acciones no serían posible sin las aportaciones de las empresas y organizaciones que de manera desinteresada ofrecen sus donativos.

Este año la situación se ha vuelto más dramática en el barrio de San Blas, donde el Covid y sus consecuencias económicas han golpeado con fuerza a las familias. “Hemos reforzado nuestros proyectos, sobre todo la entrega de alimentos y la atención a los menores, ya que la crisis económica ha situado a muchas de nuestras familias al borde de la exclusión” comentan los responsables de Nazaret. Por eso la campaña solidaria de Navidad es más importante que nunca. Y a la llamada ha respondido Energybox, empresa energética afincada en el barrio, quien ha hecho un generoso donativo para que este sábado 12 de diciembre se realice el reparto de los lotes a las familias beneficiarias.

Unas 125 familias, con gente enferma y con muy pocos recursos, recibirán estos lotes de Navidad, que, contendrán turrones y otros productos navideños, y un regalo, un detalle, como puede ser una manta para el sofá, una colonia, una bufanda, etc. “En muchas ocasiones, nos han dicho que ese pequeño detalle es el único regalo que reciben en todo el año y lo agradecen mucho, no sólo por lo que reciben sino por el hecho de que alguien haya pensado en ellos” remarca la organización.

Acerca de Energybox

Con diez años de vida, Energybox se ha consolidado como una empresa de ingeniería, especializada en aplicaciones eléctricas y energéticas que ayuda a las organizaciones a implantar un sistema de gestión de energía eléctrica que permite reducir los costes eléctricos/gasistas y reducir la emisión de gases con efecto invernadero.

Año tras año su cartera de clientes crece gracias a su buena reputación como empresa de eficiencia energética. Su hoja de servicios es amplia. Primero estudian los contratos de electricidad y gas que las empresas tengan contratados y buscan una optimización de costes que se note en la próxima factura. Al mismo tiempo realizan una radiografía completa de la instalación, sobre los hábitos de consumo, analizando la calidad de la red eléctrica.

Todo este análisis lo hacen con la ayuda de un software propio, con el que consiguen sacar todos los datos y encuentran la forma de ser más eficientes. “Conseguimos ahorros que en algunos casos equivalen a tres meses de energía del total del consumo anual” resaltan los responsables de Energybox. El ahorro energético también lo consiguen con la instalación de contadores inteligentes con el que pueden monitorizar todos los datos de consumo eléctrico fácilmente.

La empresa, además, controla las baterías de condensadores y la energía reactiva y capacitiva que genera la instalación y elimina la penalización que se genera en la factura eléctrica. También instalan los filtros de armónico pasivo y activo, dos de los fenómenos más perniciosos de las redes eléctricas. Estos filtros impiden la entrada de los armónicos más perjudiciales para la instalación y ayudan a la compensación de la energía reactiva. De esta manera se incide directamente en la reducción de Kwh y la de Kw, aumentando la vida útil de la instalación eléctrica. Otra forma de conseguir más eficiencia energética.

Energybox también ofrece soluciones para el control de los consumos de gas natural. Gracias al filtro para el control de gas Redugas, patentado por Energybox, consiguen ahorros de hasta el 18% del total del consumo de gas natural y reducen sus costes de mantenimiento. Y si las organizaciones lo requieren, pueden instalar placas fotovoltaicas, la manera más idónea de generar energía renovable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Laluca Comunicación premiada en Harpers Design Awards por su estrategia de Branding Tecnomari da ideas de regalos para esta Navidad Aldro y Caser se alían para ofrecer ventajas exclusivas a sus clientes DHL Express dona 10.000€ a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) Flores de Queso; cómo crear el evento perfecto estas navidades