Social Energy crece un 200% en instalaciones fotovoltaicas para pymes y agroindustrias en Andalucía Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 09:33 h (CET) Además, sigue su expansión internacional, con un aumento de instalación en Francia de 6 MW para 2021, tras los 2 MW instaladas en el presente año La empresa andaluza Social Energy sigue su imparable crecimiento pese a la actual situación de pandemia, como demuestran las cifras que acaban de presentar. Un crecimiento que desde la propia empresa confirman, se debe a “a los beneficios que aporta a las empresas el uso de la energía solar” y el ahorro propuesto a los consumidores, que llega al 80% sobre el mercado actual.

Ahora han dado un paso más en su imparable expansión, que además de aportar soluciones novedosas, se encamina a nuevos sectores. Tras revolucionar el consumo eléctrico en hogares y empresas, acaban de presentar nuevas propuestas de instalaciones solares para pymes y empresas agroindustriales. La nueva propuesta para este sector implica una amortización de entre 3 y 5 años, lo que implica que cuando se termina de pagar la instalación, ya se está generando una energía 100% gratuita, con el consiguiente beneficio para el negocio.

Otro de los aspectos punteros de esta nueva línea es la obtención de una certificación energética, que garantiza la instalación y supone una mejora de imagen frente a los potenciales clientes. También es llamativo el incremento ofrecido en instalaciones, como los pozos, donde consiguen mejorar sustancialmente el rendimiento de la cosecha gracias al riego automatizado y las ventajas energéticas ofrecidas. Además, el agricultor o empresario dispone de una app donde puede consultar en tiempo real todos los detalles relacionados con su instalación, como el consumo total de la misma y dispone de un técnico en exclusiva asignado para la resolución de dudas e incidencias.

Todo ello implica que el empresario no se tiene que preocupar de nada, el departamento de ingeniería realiza todas las legalizaciones, así como el trámite de subvenciones a las que pudiera acogerse, con lo cual, no solo se está generando una energía 100% ecosostenible y buena para el medio ambiente, además se está ahorrando sobre el consumo eléctrico habitual y con el respaldo de un equipo I+D que realiza diseños con la mejor calidad al mejor precio del mercado garantizado.

Así las cosas, no es de extrañar que, la plantilla de trabajadores se ha visto aumentada a casi el doble (pese a la mala situación económica), y mantiene su plan de crecimiento en Andalucía, Extremadura, Canarias y está a punto de abrir franquicias en varias comunidades autónomas. Expansión que también alcanza el ámbito internacional, como en Francia, donde tras instalar 2MW en 2020, se ha aprobado ya un incremento hasta los 6 MW para el próximo año.

Estudios personalizados gratuitos

Social Energy ha puesto énfasis en el desarrollo de un sistema sencillo, rápido y eficiente, que facilite de un modo claro las posibilidades del consumidor. Para los interesados, solo con rellenar un escueto formulario se pone en funcionamiento un proceso rápido que empieza con la realización de un estudio pormenorizado de la vivienda o empresa.

A partir de este análisis, los expertos de Social Energy le informan sobre los productos más adecuados y la mejor instalación, con lo que, explican, “ahorramos años de dolor de cabeza para usuarios, por no hablar de los años de sufrimiento a la atmósfera.

Además, recuerdan, una persona puede obtener financiación totalmente garantizada con empresas como Celetem, y pueden ahorrar hasta el 80% de su factura de la luz. Un 100% si deciden realizar una instalación aislada.

En palabras de la dirección de Social Energy, “Hemos creado una Revolución, la Revolución Solar, en el que cada persona que se une está generando su propia energía y, además, aporta su granito de arena en la lucha contra el cambio climático gracias a la generación de energía limpia, son los llamados Revolucionarios Solares”.

Vídeos

Descubre cómo puedes ahorrar con placas solares mirando este vídeo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.