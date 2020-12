La empresa que nació gracias a los vídeos de Youtube Comunicae

martes, 15 de diciembre de 2020, 09:04 h (CET) La curiosa historia de Doctor Koala que basa su modelo de negocio en los valores eco-sostenibles, con su gama de productos para evitar el dolor, especiales para embarazadas, bebés y deportistas En el año 2006, Senén, el fundador de Doctor Koala estaba vendiendo saquitos térmicos, cuando su pareja y él se dieron cuenta que nadie los estaba tratando con cariño. Hicieron un estudio de mercado y les pareció interesante lanzarse a crear un nuevo proyecto de negocio, algo que les parecía ilusionante en ese entonces pero que fue mucho más complejo de lo que se imaginaban.

Aprendiendo de youtube a coser

Alquilaron un local, tuvieron que hacer toda clase de reformas, sin ninguna experiencia. No sabían coser, menos enhebrar la aguja de la máquina, ¡ni conocían las diferentes telas! Aprendieron a coser con vídeos de youtube gracias a que compraron telas baratas, eran un verdadero desastre, tenían problemas con el cosido y los cortes. ¡Y tardaron meses en controlar todo el proceso!

Estaban decididos en crear una marca eco-sostenible y socialmente implicada, eligieron Koala porque les pareció un elemento natural y muy achuchable. Superaron muchas barreras, durante meses vivieron rodeados de saquitos y los volteaban mientras miraban la televisión a altas horas de la madrugada.

Una técnica milenaria contra el dolor

El producto está basado en la terapia milenaria para el tratamiento del dolor. Todos sus Koalas están creados con semillas naturales que ayudan a aliviar el dolor, reduciendo la inflamación a través de la terapia de frío-calor, la forma más segura y natural de tratar las molestias. Han incorporado todo lo necesario para asegurar un verdadero alivio sin contraindicaciones y sin la necesidad de analgésicos químicos.

La aromaterapia y antialérgicos

Han agregado la aromaterapia a sus Koalas con fragancias aportadas directamente de la planta para garantizar un efecto terapéutico y relajante en los sistemas endocrino y nervioso. Los materiales que utilizan no producen alergias ni reacciones cutáneas y permiten un mejor contacto con el cuerpo.

Certificado GOTS, Global Organic Textile Standard

En Doctor Koala se utilizan tejidos naturales, sin tintes, ni productos químicos en el cultivo ni en la producción que les otorgan el certificado GOTS de calidad y producto sostenible.

Trabajando para dejar un mundo mejor

En su pequeño taller, solo utilizan proveedores nacionales con el objetivo de reducir al máximo su huella de carbono. Tienen un proceso artesanal de fabricación con materiales sostenibles, y en la elaboración de toda su gama de productos colaboran de forma activa con grupos sociales de disminuidos físicos y mujeres en riesgo de exclusión social.

Han puesto especial énfasis en el embalaje, no únicamente en el diseño, sino también en la sostenibilidad, sus cajas son reciclables.

Su primer stand hecho cartón

Por fin, el año pasado, decidieron presentar la marca con mucha imaginación en la feria Biocultura en IFEMA, vestidos de cuidadores de Koalas en un stand hecho completamente de cartón que sorprendió mucho y les dio pie a vender sus primeras 2.000 unidades.

El producto se está vendiendo en España, en varios canales como farmacias, herbolarios y tiendas de bebé. Su proyecto de cara al 2021 es acabar de formar la red de distribuidores de farmacias y saltar al sector regalo.

www.doctorkoala.co

