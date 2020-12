Carta de los Reyes Beauty: desde un pouch cosmético de Boutijour hasta un set de viaje de Perricone MD

La beauty adiction es una situación ya común a todos los mortales. ¿A quién no le gusta que le regalen cuidados para su piel? Aquí van los sets definitivos para conseguir el sobresaliente Las Navidades de 2020 vienen marcadas por un claro cambio en los patrones. ¿Qué se regala? La eterna duda. ¿Ropa que no se va a lucir tanto como uno esperaría? ¿Maquillaje que quedará cubierto por la mascarilla? Acertar se pone difícil, pero la cosmética apunta maneras para aprobar seguro y en línea con ello es como surgen algunos de los mejores sets cosméticos, auténticas delicias para dummies -aquellos que aún no saben de los beneficios de los productos de belleza, para adentrarse fácilmente- y para beauty junkies -quienes valoran un buen principio activo y aprecian palabros como bakuchiol o DMAE-.



Estas Fiestas, la cosmética nicho se pone las pilas con propuestas con sello dermatológico, aromaterapia premium o, incluso, productos revolucionarios en clave K-Beauty. ¿De qué sets se trata?

Pouch de belleza - Productos reafirmantes en un bolso de diseño

De la lejana Corea llega este set que se convierte en el ejemplo de K-Beauty por antonomasia, pero de una Korean Beauty un poco diferente: de alto standing. Y es que este Pouch, bajo el nombre LIFT WITH ME, aúna lo mejor de esta firma que está revolucionando el mercado Español. El Pouch de edición limitada y con una ilustración coreana única incluye en su interior una mascarilla X-Lifting Mask, otra Snow Lotus Lifting Mask, Lotus Water Calming Mask, y el producto estrella de Boutijour: sus Lotus Melight Eye Patches.



El kit se completa con mini tallas de sus últimos lanzamientos: un tónico, un suero y una crema, todos con el loto de agua y de nieve como principales protagonistas. Una aproximación diferente al anti-aging con ingredientes de origen natural.



Precio: 99€ en Purenichelab.com.

The weekender - Kits de belleza con estrellas cosméticas

Dos días de viaje para ver a la familia o para aprovechar de un desconfinamiento, lo que los sajones denominan como un Weekend, y un kit que cubre todas las necesidades para ello. El limpiador estrella de la firma (Nutritive cleanser, tan nutritivo y limpiador como renovador); Face Firming Serum, el más vendido de Perricone MD; Photo Brightening Moisturizer SPF 30, la opción hidratante de día con protección solar y vitamina C Ester (patentada por la firma); una hidratante y reafirmante de noche maravillosa -Face Finishing & Firming Moisturizer-; y dos big stars: Cold Plasma Plus+ (Pre-Serum facial, icono de Perricone MD) y Cold Plasma Plus+ Eye (su versión para contorno de ojos.



Precio: 75€, exclusivo en Perriconemd.es

Hogar y aromaterapia de lujo - Un auténtico gabinete de recuperación sensorial

¿Recuerdas aquellos sets enormes de maquillaje con cajones, estantes y escondites con mini-brochas? Este año, estas propuestas dan lugar a otra mucho más home-friendly: un set lleno de aceites esenciales, fragancias en roller, velas... todo para disfrutar y relajarse en casa con auto-homenajes de aromaterapia.



Moments to Treasure es la verdadera joya de esta Navidad, un set completo de los 18 productos más deseados para vivir verdaderas experiencias de aromaterapia de lujo en el hogar y poder compartirlo con los seres queridos. Podrás crear hasta 100 sensaciones distintas de bienestar.

Este kit está compuesto por una variedad de miniaturas de Bath & shower oil, perfectas para usar según el estado de ánimo, tres variedades distintas de Rollerball para acompañarte en el día a día, un Deep Relax Bath & Shower oil, perfecto para calmar la mente y el cuerpo en profundidad ayudando a conciliar el sueño, al igual que la bruma de hogar Deep Relax Sleep Mist y la hidratante de cuerpo Deep Relax Body Butter. Además, encontrarás la icónica vela Relax Candle votive, que aromatizará cualquier hogar, el aceite relajante de cuerpo De- Stress Body Oil y el exfoliante Revive Energising Exfoliator, acompañado del cepillo Body Brush con un estupendo estuche de viaje.



Precio: 284€. Disponible en purenichelab.com

­

Realzando lo que más se ve: la mirada - El suero más famoso del mundo para pestañas, con extras

La mirada es la mayor parte a destacar actualmente, siendo la única región que se ve bien en el rostro. ¿Conseguir unas pestañas de vértigo sin acudir a lifting ni extensiones? Es posible, con el que es reconocido como el suero de pestañas más famosos y del cual se venden unas dos unidades por minuto en el mundo. Tales son sus efectos, que grandes del panorama internacional son o han sido adeptas a él, como Kim Kardashian o Meghan Markle, entre otras muchas.



Lash Perfecting Gift Collection está compuesta por RevitaLash Advanced (3,5 ml), una edición mini de su Double Ended Volume Set con máscara y primer azul de pestañas (2,5 ml por lado) y un mini Water Lash Wash (30 ml). La colección de regalo Lash Perfecting resulta perfecta para mejorar el aspecto de las pestañas.



Precio: 135€ en RevitaLash.es

Navidad con cosmética de oro - Oro coloidal en un cofre beauty extra-completo

Maravillosamente lujosa, así es la colección Gold Cabinet, que aprovecha las propiedades transformadoras del oro coloidal antiinflamatorio para reparar y fortalecer la piel. ¿Hay algo más navideño que el oro?oro? Indispensable para un régimen anti-envejecimiento, los productos de Gold Collection, intensamente nutritivos y complacientes, reducen la aparición de líneas finas y arrugas y ayudan a reparar y fortalecer la piel para una tez más firme y radiante. El estuche contiene Gold Rescue Cream (50ml y 5ml), Gold Flash Firming Serum (30ml), Gold Eye Lift (15ml) también incluye una varita de ojos y gua sha de cuarzo rosa para mejorar la circulación, levantar y reafirmar la piel.



Precio: 485€ en Orlais.com