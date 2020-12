Ideacción, innovación en cadena, la iniciativa colaborativa de Lefebvre para promover la innovación Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 16:48 h (CET) Se trata de una iniciativa que engloba preguntas y respuestas conectadas, que generarán nuevas preguntas y respuestas, cuyo objetivo no es otro que aportar interesantes conclusiones y propuestas para seguir avanzando y progresando en la transformación del mundo jurídico y del asesoramiento profesional. Relevantes personalidades del mundo jurídico y empresarial se dieron cita ayer en el primer foro de debate virtual de Ideacción Lefebvre, la compañía líder en soluciones jurídicas, acaba de presentar Ideacción, innovación en cadena, una iniciativa que forma parte del Observatorio Lefebvre de la Innovación y engloba preguntas y respuestas conectadas, que generarán nuevas preguntas y respuestas. Relevantes personalidades del mundo jurídico y empresarial se dieron cita ayer en el primer foro de debate virtual de esta iniciativa, en el que aportaron interesantes conclusiones y propuestas para seguir avanzando y progresando en la transformación del entorno.

El foro fue inaugurado por José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, y Luis Pardo, CEO de Sage España. Sandín destacó que “Ideación es una iniciativa abierta que nos va a ayudar a construir el relato colectivo de esta nueva realidad. Una vez más, Lefebvre quiere aportar este pequeño grano de arena para ayudar al sector a superar esta situación de cambio y de incertidumbre”. Por su parte, Luis Pardo subrayó que “el éxito empresarial se consigue ahora, en pleno siglo veintiuno con tres “t”: transformación, talento y tecnología. Sin el talento, sin las personas, no sería posible”.

Retos actuales para la abogacía y futuro próximo

Durante la primera mesa redonda del debate, Alberto Larrondo, director de Mercado Legal de Lefebvre; Gloria Sánchez, Vice-president Group Head of legal for Technology & Transformation de Banco Santander; Eugenia Navarro, profesora de ESADE y CEO de Tama Projects, y Emilio Ramírez, socio director del despacho Ramírez & Crespo Abogados, reflexionaron sobre los principales desafíos que tienen en la actualidad las grandes asesorías de empresa tras el COVID-19.

Así, Gloria Sánchez, aseguró que “uno de los retos que más enfrentamos y que supone una importante adaptación es la gestión de los riesgos legales. Las asesorías jurídicas siempre han dado asesoramiento a los negocios, pero cada vez se pide más que la gestión de los riesgos legales se haga de una forma más profesionalizada, más tendente a cómo trabajan las áreas de riesgo de las entidades financieras, por ejemplo, haciendo clasificación de riesgos e incluso modelos de respuestas ante los distintos niveles de riesgos”. Eugenia Navarro, por su parte, señaló que “la abogacía está demasiado atomizada. Para competir en el mundo actual hay que crecer y, además, colaborar. Por eso, los despachos individuales, de alguna manera, para competir y para crecer necesitan entrar en culturas colaborativas”.

El asesor del futuro: necesidades y perspectivas

María de la O Martínez, directora del Mercado Asesoría de Lefebvre; Marc Rius, director Nacional de Despachos Profesionales en Sage España; Mónika González, gerente AddiConsulting Asesores y Abogados, y Maica Enrique, directora de GM Integra RRHH, fueron los encargados de cerrar el foro de debate. Todos coincidieron en que la forma en la que se relaciona la sociedad ha cambiado y hay que apostar por ofrecer un servicio digitalizado, apalancado en la gestión de datos, personas y procesos, que la experiencia con el cliente debe ser digital, en la importancia de retener y captar talento y que será necesario invertir en tecnología, ya que la transformación digital implica cambios en la estructura de los despachos.

El Observatorio Lefebvre de la Innovación

Lefebvre lleva años centrando sus esfuerzos en analizar tanto los cambios del entorno legal como las tendencias del futuro, al entender que la innovación representa una oportunidad de crecimiento para los profesionales del sector legal. Además, la compañía líder en soluciones jurídicas realiza una firme apuesta por el desarrollo y puesta en práctica de las mejores iniciativas para reafirmar su compromiso con la innovación en este ámbito. Por este motivo, y aglutinando iniciativas anteriores como Conversaciones en la Azotea, los dos Estudios de Innovación en el sector jurídico y el Blog de inspiración, entre otras, nace el Observatorio Lefebvre de la Innovación, un lugar de encuentro para la investigación y el análisis de las claves y tendencias que transforman el sector jurídico y empresarial.

El Observatorio cuenta con un grupo de trabajo abierto coordinado por un consejo asesor, formado por los legal innovators que han colaborado con la editorial aportando su conocimiento y experiencia profesional a lo largo del tiempo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.