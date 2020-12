Wind x-treme presenta la WDXMASK PRO: Protegerse de los virus y las bacterias con la clásica braga de cuello Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 17:03 h (CET) La WDXMASK PRO es un tubular que incorpora una mascarilla homologada para protegerse de los virus durante las actividades al aire libre Wind x-treme es una compañía con más de 20 años de experiencia en diseño, confección y distribución de tubulares multifuncionales desarrollados con innovadoras materias primas provenientes de Europa y tejidos naturales de primera calidad.

Después del éxito de aceptación en el mercado de la WDXMASK, la mascarilla higiénica homologada de WDX by Wind x-treme, y aplicando todo el conocimiento y experiencia conseguidos durante años en la confección de sus tubulares TUBULARWIND y POLARWIND, Wind x-treme ha centrado sus esfuerzos en el lanzamiento de un nuevo producto: la WDXMASK PRO.

WDXMASK PRO es un tubular que incorpora una mascarilla homologada, (cumpliendo las exigencias de eficacia de filtración bacteriana y respirabilidad de la normativa UNE 0065/2020 española y de la CWA1553:2020 europea) para protegerse eficazmente de los virus durante las actividades al aire libre.

La mascarilla está confeccionada con doble capa: la interior de tejido homologado por AITEX para mascarillas higiénicas reutilizables, transpirable, e hidrófugo, que repele el agua y las microgotas; y una capa exterior, transpirable y con un tratamiento de la prestigiosa marca suiza SANITIZED©, para mayor protección contra bacterias y virus.

Siguiendo la línea de todos los productos de WDX by Wind x-treme, la WDXMASK PRO está disponible en gran variedad de diseños tanto de adulto como infantiles entre los que elegir, para poder adaptarse a los gustos de cualquier consumidor.

Además, dispone de varios modelos con polar interior, muy ligero, elástico y suave, para los días o lugares más fríos.

La WDXMASK PRO es la mejor aliada para deportistas, amantes de la naturaleza o personas que realizan trabajos al aire libre.

Para más información: NOEMÍ MORAN - digital@zonawind.com - 932 85 02 88

Vídeos

Wind x-treme presenta la WDXMASK PRO: Protégete de los virus y las bacterias con tu clásica braga de cuello



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.