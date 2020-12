La Nave acelera 35 nuevas startups Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 16:36 h (CET) Con las nuevas incorporaciones a su programa de aceleración, el centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid alcanzará los 181 proyectos impulsados en cuatro años La Nave ha dado comienzo a la 3ª edición de su programa de aceleración de startups. Con 146 proyectos impulsados hasta la fecha y consolidado dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento de Madrid, el objetivo de este programa es seguir contribuyendo a la maduración de proyectos con MVP (producto mínimo viable) funcional o comercializable y ayudando al crecimiento de ideas con potencial que cuenten con soluciones para las smart cities; o para los sectores salud y biotech; sostenibilidad, bioeconomía y economía circular; o edTech.

Los 35 proyectos que serán acelerados en La Nave durante los próximos seis meses, han sido seleccionados entre 135 candidaturas procedentes mayormente de España, pero también de países de Latinoamérica, Alemania, Francia, Reino Unido o Corea. Las sesiones grupales y mentorías individuales de esta edición, por vez primera de carácter internacional, se desarrollarán en formato presencial y online, tanto para cubrir las necesidades de los proyectos de fuera de España como para garantizar el acceso a todos los beneficios del programa a pesar de la compleja situación que está generando el Covid-19.

Espacio físico de trabajo gratuito, sesiones con expertos o participación en grandes eventos de emprendimiento e innovación, son algunos de estos beneficios, entre los que destaca el acceso a inversores y el apoyo para la búsqueda de financiación. “Desde el Ayuntamiento hemos eliminado las tasas a los emprendedores, impulsamos el trabajo que se está haciendo desde La Nave y hemos creado foros en los que inversores de todo el mundo vienen a Madrid a conocer vuestras startups”, ha explicado Ángel Niño, delegado del Área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, durante el evento de presentación celebrado en La Nave.

Blind Explorer, bÜmdary, Chiara, Clever App, Encantado de Comerte, Fixtoe, Fundfashion, Go Zero Waste app, Helicópteros deportivos de España, hellomybot.io, Hotaru, Hydra-Space, iLife global Health, Incidence Cloud, Labvisor, Lullaai Baby Sleep, mimoTo Parking, MyStreetBook, Olettie Superfoods, Raixer, Ride&Go Baby, Segundos para el Planeta, Tilúa Asistencia, Tucuvi Care, visionanalytics.ai, Wondereko y wowego, son las startups con MVP que se unen a la 3ª edición del programa de aceleración de La Nave. Estas empresas ya tienen una primera versión de su producto o servicio, y están validando algunas hipótesis de su modelo de negocio, por lo que recibirán apoyo para definir los procesos internos, captar clientes, aumentar ventas, definir su estrategia de comunicación y hacerla escalable.

En un segundo grupo se encuentran Arcametry, geopois, iCommunity Labs, Indotem Salud, Psicovitalem, Recircular y WET Edugames. Son proyectos con prototipo en fase de testeo a los que se ayudará a recoger métricas y en el proceso de validación, con el objetivo de que consigan un MVP y sus primeras ventas.

Por último, y como en cada edición, también se han seleccionado una serie de proyectos en fase idea pero con un gran potencial. Lyceum VR, Oddity Analytics, Orwe y Suma Tu Libro han sido creadas por emprendedores que han detectado un problema y han encontrado una solución, y aunque no lo han desarrollado tienen potencial para encajar en el mercado. En los próximos seis meses trabajarán para validar el primer prototipo y conseguir su MVP.

