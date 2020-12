Heatscope Ibérica, calefactores eficientes que velan por la calidad del aire Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 14:44 h (CET) La marca alemana aterriza en España para aprovechar los espacios exteriores sin producir CO2 y evita la propagación de virus y bacterias. Estos calefactores radiantes son de fácil instalación y distribuyen la temperatura en el ambiente de forma regular sin picos de calefacción. El modelo Pure ha sido galardonado con el Premio RedDot Design Award 2018 y es el primer calefactor radiante equipado con frente de vidrio convexo Schoot Nextrem El COVID19 ha provocado una serie de cambios en el comportamiento social de las personas. Últimamente preferimos los espacios exteriores como las terrazas en lugar de restaurantes o locales interiores con poca ventilación. Para caldear estos espacios exteriores cada vez cogen más fuerza los calefactores (o sistemas de calefacción exterior) ya que no producen C02 y no remueven el aire evitando así la carga viral.

Un buen ejemplo de ello son los calefactores infrarrojos de Heatscope que distribuyen la temperatura de forma regular y equilibrada, sin picos de calefacción y además son respetuosos con el medio ambiente debido a sus bajas emisiones. El modelo HEATSCOPE® PURE fue galardonado con el premio RedDot Design Award 2018, por ser el primer calefactor radiante del mundo equipado con un frente de vidrio convexo SCHOTT NEXTREMA®.

Este vidrio convexo es resistente al frio y al calor ambiental y su curvatura propicia que los elementos calefactores estén colocados más cerca del vidrio de 2mm de espesor. Una característica que convierte al calefactor en un equipo más eficiente, ecológico y limpio, ya que entre el 90% y el 94% de la energía utilizada se transforma directamente en calor ambiental. Emite un calor muy agradable que penetra en la piel debido a la onda infrarroja de rango medio "B".

De diseño elegante, HEATSCOPE® utiliza exclusivamente una innovadora tecnología que funciona con dos espirales de carbono alimentadas por corriente eléctrica que comienzan a brillar y producen un calor especialmente agradable. Una tecnología que es compatible con los sistemas de domótica inteligente como Somfy, Elsner, KNX o similares. El calefactor alcanza los 2.400W de máxima potencia en menos de 30 segundos.

Según Google las búsquedas de estufas o calefactores exteriores se multiplicarán por 3 en los próximos meses y teniendo en cuenta que las estufas exteriores de gas (las llamadas estufas de tipo seta) se están prohibiendo en la mayor parte de los países europeos por su ineficiencia y elevada contaminación, es una buena oportunidad para marcas calefactores radiantes eficientes e inteligentes como Heatscope.

Acerca de Heatscope Ibérica

Heatscope Ibérica es importador oficial en España, Portugal y Andorra de MHS-Munich Home Systems, compañía alemana que forma parte de la industria de fabricación de equipos HVAC.

Sus propietarios son Helmut Haimerl y Lars Keussen y junto con su equipo de técnicos y profesionales expertos en investigación y desarrollo de tecnologías de calefacción y construcción CAD han dado un vuelco al concepto de calefacción por infrarrojos.

El objetivo principal siempre ha sido inventar la mejor potencia de calefacción con la menor emisión de luz. Con esta nueva serie de calefactores, MHS ha logrado crear lo contrario que hacen los sistemas convencionales: la luz reducida es ahora el "subproducto" de la potencia de calefacción, no al revés. Una hélice de fibra de carbono se energiza, genera calor y comienza a brillar. El calor creado es inmediatamente perceptible, la luz muy reducida y a apenas visible.

