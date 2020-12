Teletrabajo: consejos para cuidar tu ordenador portátil para evitar daños Este es un buen momento para recordar cuáles son los consejos fundamentales para cuidar de los ordenadores portátiles y evitar cualquier tipo de inconveniente Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de diciembre de 2020, 13:11 h (CET) Los ordenadores portátiles se han convertido en herramientas imprescindibles tanto para el uso profesional como personal. En especial durante los últimos meses durante los cuales el teletrabajo ha obligado a muchos a invertir y equiparse para poder asumir todas las tareas desde casa.



Teniendo en cuenta que estos dispositivos no están exentos de riesgos, lo mejor es ser precavidos y utilizarlos correctamente para evitar disgustos. Es por ello que este es un buen momento para recordar cuáles son los consejos fundamentales para cuidar de los ordenadores portátiles y evitar cualquier tipo de inconveniente.

Contratar un seguro

Caídas repentinas, pérdidas, derrame de líquidos, son algunas de las causas más comunes de los daños ocasionados a ordenadores portátiles. Es por ello que el primer consejo tiene que ver con ser precavidos y contratar un seguro para ordenadores. Se trata de una inversión que puede salvarnos en reiteradas oportunidades y evitarnos dolores de cabeza. Existen varias opciones en el mercado, por ejemplo las ofrecidas por la empresa francesa SFAM, líder europeo en seguros para telefonía móvil y otros objetos conectados. El seguro multimedia y dispositivos conectados de SFAM permite protegerse contra la rotura y la oxidación accidental e incluye garantías para todos los riesgos y todas las causas.



Fundas y protectores: imprescindibles

Pensados para ser trasladados con facilidad, los ordenadores portátiles están más expuestos a sufrir accidentes como golpes o caídas. Para evitar daños mayores resulta fundamental adquirir fundas y protectores de calidad.



Existe una gran variedad de maletines y mochilas diseñados especialmente para trasladar ordenadores portátiles de un sitio a otro sin problemas. De igual manera, también hay infinidad de diseños y modelos de fundas que permiten proteger al dispositivo del polvo o de golpes.



Evita el derrame de líquidos Contratar un seguro como los de SFAM que cubren todos los riesgos y todas las causas, es la mejor opción para proteger nuestros dispositivos. Sobre todo, considerando que se trata de dispositivos valiosos, no solo por su precio, sino también por la cantidad de información que almacenan. Más allá de la contratación de un seguro, siempre se recomienda hacer un uso adecuado de los dispositivos. Uno de los cuidados más importantes tiene que ver con mantener el dispositivo alejado de posibles derrames de líquidos. Hoy en día, al trabajar desde casa, se vuelve más difícil separar el área de trabajo y mantener limpio el puesto de trabajo. Pero es sumamente importante evitar comer o tomar líquidos cerca del ordenador.



Es importante recordar que cualquier miga o líquido que penetre en el teclado del ordenador, entrará en contacto directo con los componentes que permiten el funcionamiento del ordenador.



Otra recomendación importante que tiene que ver con el espacio de trabajo, es elegir bien el lugar donde apoyamos el ordenador. Lo recomendable es apoyarlo sobre una superficie fresca, para así evitar que el dispositivo se sobrecaliente. También se recomienda utilizarlo en un ambiente fresco donde haya circulación de aire.



Limpieza externa e interna Mantener el dispositivo limpio es vital. No solo por una cuestión estética, sino principalmente porque esto permite que el dispositivo funcione correctamente. La acumulación de polvo, por ejemplo, puede causar importantes daños. Pero atención, para limpiar debidamente el portátil, se debe prestar especial atención al tipo de producto de limpieza elegido. En ese sentido, es importante revisar las instrucciones del fabricante y utilizar los productos adecuados.



