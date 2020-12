Pieles enfadadas: ¿Qué son? Explicado por especialistas como Elisabeth San Gregorio

Hay un aumento en los casos de pieles con rojeces, resequedad, que se calientan, con brotes... Las expertas lo llaman "enfado". ¿Por qué ocurre y cómo solucionarlo? "¿Alguna vez te has puesto un producto cosmético y has notado cómo tu piel se ha puesto roja inmediato? ¿Se te activan las mejillas con el cambio de temperatura? ¿Te pones nerviosa y tu piel no sabe ocultarlo? Tranquila, no estás sola", expone Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates, quien añade: "Las pieles son fieles testigos de las emociones que tenemos en nuestro interior y, ahora, estas emociones están muy alteradas". La continua incertidumbre, sumada a posibles afecciones que pudiéramos ya traer con uno mismo, está provocando que los casos con hipersensibilidad de la piel estén aumentando a pasos agigantados., algo que los especialistas llaman coloquialmente como pieles enfadadas: "Vemos muchísimos más casos de pieles alteradas, con un mayor volumen de rojeces que responden a una hipersensibilidad causada, en muchísimos de ellos, por una alteración en la función barrera que protege nuestra piel", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

¿Qué es el enfado de la piel?

Es una reacción automática que presenta la piel, volviéndose roja y sensible. "Hay gente que sufre afecciones como son los eccemas o la dermatitis o, simplemente, tienen fases de hipersensibilidad, esto está influenciado por los productos que utilizamos, la alimentación que seguimos y, en gran medida, por nuestro estado de ánimo. Si pasamos por una fase de estrés o tristeza, es habitual que nuestra piel lo somatice de varias formas: procesos acneicos, rojeces y escozor, etc", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, quien añade que: "Ocurre porque los cambios de ánimo afectan a la piel de muchas maneras. A veces, con cascadas de envejecimiento, otras, debilitando la barrera hidrolipídica. La piel se enfada como lo hace nuestra mente y responde con reacciones que se deben a dicho deblitamiento".

Principales causas

Preguntando a expertas como Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour, responde que: "Se debe fundamentalmente a cuatro causas: principios para los que nuestra piel no está preparada o un abuso de activos demasiado potentes, como los hidroxiácidos; situaciones de estrés o malestar físico y mental; una inadecuada alimentación; y el propio uso de la mascarilla, cuyo roce continuado y la falta de transpiración alteran el equilibrio natural de la piel".

Y es que una incorrecta hidratación o un pico de tensión emocional pueden crear irregularidades en la piel. "Imaginemos una malla que tiene ciertas aberturas por las que se escapara una sustancia. Esa barrera hidrolipídica de la piel sería esa malla, que se ve comprometida por diferentes causas y hace que perdamos hidratación y la piel esté hipersensible. En ocasiones, se debe incluso a una falta de exfoliación, que produce un tejido irregular y desequilibrado", concluye la experta.

La solución

Raquel González, directora de educación de Perricone MD, lo analiza así: "Será esencial aplicar, en un inicio, principios calmantes, como la niacinamida la centella asiática o el cannabidiol. Si queremos tratar con exfoliantes, deberán ser poco agresivos, con ingredientes como la gluconolocatona, un polihidroxiácido que mejora los niveles de hidratación de la piel al tiempo que la limpia y elimina las células muertas. Será fundamental aportarle a la piel humedad con ácido hialurónico y también aconsejamos introducir productos de base oleosa o con ceramidas, que ayudarán a restaurar la barrera de la piel, haciendo que esa humedad aportada no se pierda. Otro principio muy interesante es la teprenona, que ayuda a mejorar la circulación y fortalece los capilares de la piel, evitando que ésta brote".

Productos calmantes:

Calmwise Soothing Cleanser, 35€ en Medik8.es - Limpiador en espuma calmante, rico en teprenona, que corrige la rojez al proteger los capilares. También trabaja con vitamina K2 y clorofila.

Miracle Facial Oil, 109€ en Perfumerías Nadia - Un conjunto de aceites (jojoba, romero y semillas de lino, entre otros), y Bakuchiol, calmante y la alternativa natural al retinol.

Nourishing & Calming Moisturizer, 75€ en Perriconemd.es - Crema vegana e hipoalergénica, sin activos que enfaden a la piel y con CBD (cannabidiol aislado), profundamente calmante.

Clarity Peptides, 55€ en smthebeauty.com- Este suero lleva niacinamida al 10%, uno de los mejores principios calmantes y en una de las concentraciones más elevadas.

Hydrating Revitalising Face Oil, 64€ en Purenichelab.com - Este aceite hidrata y revitaliza la piel gracias a aceites esenciales naturales de plantas como la rosa o el geranio, entre otros, mejorando la barrera hidrolipídica.

Snow Lotus Lifting Cream, 90€ en Purenichelab.com - Crema hidratante de extractos botánicos, con flor de loto antioxidante, y centella asiática y niacinamida calmantes.