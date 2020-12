El invierno es el momento perfecto para construir una piscina, según Piscinas Lara Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 09:05 h (CET) La mayoría de las personas espera que lleguen los meses de calor para realizar cualquier reforma o trabajo de construcción en el hogar. El clima acompaña, se dispone de más tiempo libre para realizar estos proyectos. No obstante, en el caso de la construcción de las piscinas ocurre lo contrario: la buena época para ponerse a construir la piscina es el invierno A medida que va llegando el verano aumenta la demanda de piscinas y esto conlleva varios factores que hacen que su construcción sea mejor en invierno. Según Piscinas Lara, "al subir tanto la demanda de obras de piscinas en épocas cercanas al verano, los profesionales de la construcción se ven tan saturados que suben las tarifas de esta clase de obras e incluso no pueden hacerse cargo de los proyectos, al estar inmersos en otros. Los profesionales, además, pueden dedicar mucho más tiempo a sus clientes y a sus proyectos. Para un buen diseño y una construcción de calidad se necesita tiempo". Aseguran que "trabajar rápido no es una buena idea para conseguirlo".

Como indican desde Piscinas Lara, si el cliente elige el invierno para construir su piscina, no tendrá que esperar que los profesionales acaben otras obras y los precios serán mucho menores. El precio de la construcción de una piscina se determina según el coste de las licencias, pero también según el presupuesto de la construcción de la piscina que proporcione cada constructor. El precio puede ascender entre 13.000 € y 14.000 €. Por otra parte, en invierno es mucho más fácil encontrar buenas ofertas en los distintos materiales necesarios para la realización de la obra, ya que las empresas tienen mucha menos carga de trabajo y se pueden encontrar muy buenas ofertas.

En muchas ocasiones tras la primavera las personas se dan cuenta de que quieren tener una piscina y emprenden este proyecto con poco tiempo de antelación, sin estudiar demasiado los factores que les rodea. Planificar la construcción de la piscina es esencial, ya que es importante estudiar los materiales adecuados, las condiciones climáticas de las que se dispone, el suelo, el tipo de gresite, coronaciones, tarimas, depuración necesarios, etc. El mercado está lleno de diferentes materiales y herramientas que sirven para cada caso, por lo tanto, hay que estudiarlo todo con tiempo.

Otro punto muy importante de construir la piscina en invierno es la vegetación y el clima. Durante el verano, el hormigón se ve afectado por la humedad del ambiente, remojándose continuamente. Además, en cuanto a la vegetación, si lo que se busca es además crear un entorno natural a la piscina, el invierno es el mejor momento para plantar. De esta manera, en primavera crecerán todas esas plantas y se podrá disfrutar de todo su esplendor en los meses de temperaturas altas y de bañarse.

