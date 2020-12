Tiqets premia las siete mejores atracciones culturales españolas Comunicae

lunes, 14 de diciembre de 2020, 09:06 h (CET) Tiqets, la plataforma de venta de entradas online para museos y atracciones, ha organizado, un año más, los premios Remarkable Venue Awards, que distinguen los mejores museos y atracciones españoles y mundiales, y que ha contado con más de 400 participantes. Con un total de 38 nominados en 7 categorías, la cuarta edición de los Remarkable Venue Awards de Tiqets ha sido una oportunidad para que la industria pudiera celebrar el fin de un año desafiante Tiqets, la plataforma de venta de entradas online para museos y atracciones, ha organizado, un año más, los premios Remarkable Venue Awards, que distinguen los mejores museos y atracciones españoles y mundiales, y que ha contado con más de 400 participantes. En esta primera ceremonia mundial celebrada de forma online, Sagrada Familia, Camp Nou y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza han sido algunos de los ganadores. Con un total de 38 nominados en 7 categorías, la cuarta edición de los Remarkable Venue Awards de Tiqets ha sido una oportunidad para que la industria pudiera celebrar el fin de un año desafiante.



Así, los ganadores en España han sido:

Lugar más destacado: Sagrada Familia. Con un total de 65 puntos, el templo diseñado por Gaudí se ha impuesto al Museo Reina Sofía, Santiago Bernabéu y Casa Milà. Algunas de las opiniones de los visitantes describen esta experiencia como “increíble. Me pareció profundamente conmovedor visitar y recorrer este majestuoso edificio”.

Mejor atracción: El estadio del Camp Nou y el IDEAL Centre d'Arts Digitals han resultado ganadores en esta categoría al empatar con 58 puntos. Acuario de Sevilla y Zoo Aquarium Madrid optaban a este premio.

Mejor museo: Casa Museu Salvador Dalí. Los comentarios de los usuarios de Tiqets destacan esta experiencia como “asombrosa. La entrada incluye la visita a la casa y el jardín de Dalí con un guía. ¡Un lugar excepcional!” En esta categoría competían, además, Fundació Joan Miró, Museo del Prado, y Teatre-Museu Dalí.

Mejor hito arquitectónico: Casa Vicens, de la que los usuarios de Tiqets destacan que “captura la inteligencia de Gaudí, se ha hecho con este reconocimiento. Casa Batlló, Sagrada Familia y la Alhambra de Granada eran los otros finalistas.

Mejor experiencia de visita: Albaola, la factoría marítima vasca, que competía con Museu Nacional d’Art de Catalunya, El Capricho de Gaudí y Loro Parque, ha resultado ganadora.

Los ganadores en estas cinco categorías son los lugares mejor calificados según la opinión de más de 750.000 clientes de Tiqets, que dejaron sus reseñas de estos lugares, cuyas entradas compraron a través de la plataforma y que se puede ver aquí.



Como asegura Montse Aguer, directora de los Museos Dalí, “es un orgullo recibir este premio basado en las opiniones de los usuarios de la plataforma Tiqets, a quien agradecemos esta iniciativa destinada a poner en valor la actividad museística de distintos países. Este premio supone un reconocimiento a la labor y el esfuerzo de nuestra casa-museo en un año difícil para todos y para la cultura y los museos en particular, un estímulo para encarar 2021 con toda la energía y las ganas para recibir de nuevo a los visitantes en la Casa-Museo Salvador Dalí de Portlligat, puesto que ellos son quienes dan el sentido final a nuestros centros”.



Además de las cinco categorías anteriores, Tiqets también presentó dos nuevos premios, diseñados para destacar los lugares que han sido innovadores en su estrategia post-covid y están haciendo avanzar la industria.

- El más innovador: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

- Mejor joya escondida: Museo Chillida Leku

En total, más de 70 lugares optaron a estos premios. Los ganadores de estas dos categorías fueron seleccionados por un panel de expertos culturales, liderado por el experto en la industria del turismo y los viajes, Douglas Quinby, CEO de Arival, así como por expertos regionales de la industria de los viajes. En el caso español, estos expertos fueron los periodistas de viajes Albert Falcó, de Lonely Planet, Viajar o El Periódico de Catalunya; y Javier Zori del Amo, de Viajes National Geographic, así como Sabine Schwanz, Travel Trade and Connectivity Director en Madrid Destino.



Según Jaume Vidal, Regional Manager para España y Portugal de Tiqets, "los premios Remarkable Venue Awards 2020 en España son un gran paso en nuestra misión de hacer que la cultura sea más accesible. Los ganadores de este año son una combinación de monumentos de fama mundial en las grandes ciudades y tesoros escondidos en sitios más desconocidos. Independientemente del número de visitantes, esta diversidad destaca los esfuerzos que todos hacen para ofrecer singularidad y gran calidad en la experiencia de sus visitantes, que en última instancia es lo que estos premios buscan reconocer ".



Los ganadores de las siete categorías recibirán un trofeo, así como una campaña de promoción valorada en 5.000 € que llegará a los más de 10 millones de clientes de la plataforma. Además, estos ganadores competirán por el título mundial.



Además, Tiqets ha lanzado "El mejor de los mejores", donde los ganadores de cada categoría en cada uno de los países competirán entre sí por el título mundial votado por los usuarios. La votación ya está abierta y el público está invitado a votar por su ganador regional favorito. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar entradas gratis durante todo 2021. Los ganadores de "El mejor de los mejores" se anunciarán en enero de 2021 y recibirán un paquete promocional valorado en 10.000 €.



Acerca de los premios Tiqets Remarkable Venue Awards

Los premios Tiqets Remarkable Venue Awards se establecieron para reconocer y celebrar las mejores atracciones y experiencias en las ciudades y países más visitados de todo el mundo. Los primeros premios Tiqets Remarkable Venue Awards se celebraron en París en 2017, con ganadores como el Musée d'Orsay y la Fondation Louis Vuitton. Desde entonces, Tiqets ha estado organizando seis ceremonias regionales de premios cada año en Ámsterdam, París, Roma, Londres, Nueva York y Barcelona.



Se puede ver la ceremonia de los Tiqets Remarkable Veue Awards aquí

