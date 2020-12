Ser de la verdad Venancio Rodríguez, Zaragoza Redacción Siglo XXI

Todos creemos tener la verdad, pero la verdad es que lo nuestro solo son opiniones ¿o no es verdad? Para Aristóteles, la verdad es algo en sí a lo cual el hombre se tiene que adherir. Para Platón, la verdad es una búsqueda fuera del mundo de las ideas. Para Immanuel Kant, la verdad es la adecuación del conocimiento con el objeto; por otro lado, Friedrich Hegel consideraba como verdadero lo absoluto. Según la Wikipedia, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Hay diferentes tipos de verdades: está la verdad relativa, la absoluta, la teoría correspondentista de la verdad, la verdad como evidencia, la teoría coherentista de la verdad, la teoría del consenso, la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad absoluta, las medias verdades, etc. Y para terminar, dice la Biblia que Jesús es la encarnación de la verdad. Pero, ¿esto cómo puede ser esto? René Descartes utilizó la duda como método para alcanzar la verdad. En este punto, yo comulgo con Descartes: toda búsqueda parte de una duda. Yo dudaría en la utilización del verbo tener. Yo empezaría por dudar en quién posee a quién: ¿si nosotros a la verdad, o la verdad a nosotros? Porque, si la verdad es eterna, somos nosotros los que nos afiliamos a ella. Y al igual que se dice: "Yo soy peluquero, albañil, ingeniero, etc.". También se diría: "Yo soy de la verdad".

