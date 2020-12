Importante no olvidarlo Valentín Abelenda, Girona Redacción Siglo XXI

El pasado mes de noviembre se cumplían 75 años del inicio de los juicios de Núremberg, juicios que permitieron al mundo conocer los crímenes cometidos por el régimen nazi y sentar a algunos de sus responsables en el banquillo. Fue mucho más que un proceso organizado por las potencias vencedoras contra la Alemania vencida. Con todas sus limitaciones se estableció que hay leyes intrínsecamente injustas y que la obediencia debida no exonera de ciertos crímenes. A partir de esos cimientos se avanzó hacia la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o posteriormente hacia la creación de la Corte Penal Internacional. Considero importante no olvidarlo, menos ahora que estamos a punto de aprobar una ley que permita aplicar la muerte casi a discreción.

