¿Coinciden en el fondo? Pedro García, Girona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de diciembre de 2020, 01:15 h (CET) Aunque haya ministros socialistas que muestren su estupor hacia lo que hace y dice Pablo Iglesias, la respuesta a sus inquietudes debería ser sencilla, y la tiene el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha llegado el momento de lamentarse menos y actuar más, si realmente quieren preservar nuestro sistema constitucional y la identidad del propio partido socialista.



Sánchez parece capaz de aguantar todo lo que hace y dice Pablo Iglesias para sacar adelante los Presupuestos y para mantenerse en el Gobierno, pero el coste de este doble juego es demasiado alto para los españoles. A no ser que Sánchez e Iglesias coincidan en el fondo más de lo que muchos piensan.

