Iniciar la reconquista

He visto que la Conferencia Episcopal Española, convoca una “Jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de Diciembre”, para evitar que se apruebe en el Congreso la ley de la eutanasia. Toda iniciativa de la Conferencia Episcopal Española para que no se apruebe esta ley sea bienvenida; pero aún contando que se logre esta “victoria” quedaríamos en la situación de extrema gravedad por la que atraviesa la Iglesia Católica y la sociedad. Hemos perdido los valores sagrados, sobre todo la Divina Eucaristía, que teníamos y la sociedad alcanza un grado de inmoralidad y corrupción extrema, por tanto esta iniciativa es bienvenida, pero no suficiente. No se puede culpar personalmente a nadie, la Iglesia Católica es el Cuerpo Místico de Cristo y cada miembro tiene que cumplir su misión, esto tiene que ser como el comienzo de la reconquista de los valores sagrados que por nuestra culpa hemos perdido. Pero para esta reconquista hay que luchar y tenemos que aceptar la purificación que el Señor nos envíe que es la medicina dolorosa pero curativa que merecemos. Pero no todo es negativo. Hay un resto cada vez más numeroso de los que han permanecido fieles y numerosos grupos promovidos por el Espíritu Santo, que es la semilla sobre la cual se establecerá a nueva era. Un dato concreto; el día de la Inmaculada Concepción, sigo a través de TVE-2 la retrasmisión del Santo Sacrificio de la Misa, creo que era un pueblo de la provincia de Toledo. La mayoría de los fieles asistentes eran jóvenes, se veían muchas vestiduras sacerdotales, serían sacerdotes y seminaristas, a la hora de la comunión veo que hay dos reclinatorios, los jóvenes asistentes que comulgan, todos los hacen de rodillas y en la lengua, su fervor es evidente, me dije, esta es la nueva Iglesia. Ese mismo día en Santander acudo al Santo Sacrificio de la Misa, una hermandad celebra el día de su Patrona, cantan la “Salve rociera” ¡Qué amor y que fervor salía del corazón de los cantantes!. Estos dos actos me emocionaron y elevaron mi espíritu. Ha comenzado la reconquista, espero que la Jerarquía Católica encabece esta lucha, el triunfo está asegurado si el fuego del Amor de Dios anida en nuestros corazones. Seamos fieles soldados a las ordenes de la Santísima Virgen, Ella aplastará la cabeza de la serpiente infernal.