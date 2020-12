Ruined King: A League of Legends Story presenta su tráiler de experiencia de juego Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 17:59 h (CET) El primer título de Riot Forge, un RPG en el universo de Runeterra, se presentó en los Game Awards En la noche de ayer, durante The Game Awards, Riot Forge y Airship Syndicate compartieron un vistazo inicial a la experiencia de juego de Ruined King: A League of Legends Story, que llegará a consola y ordenador el año que viene.

Miss Fortune, Braum, Yasuo, Ahri y Illaoi -emblemáticos campeones del popular MOBA de la desarrolladora de California, League of Legends- serán algunos de los personajes que estarán presentes en el juego, un RPG por turnos que se desarrolla en regiones de la Grieta como Bigewater (Aguas Estancadas) y la Isla de las Sombras.

En el trailer, presentado en la ceremonia de entrega de los premios más icónicos de la industria del videojuego, se puede apreciar cómo se desarrolla el combate, diversos escenarios así como la aperiencia de diversos personajes.

Ruined King llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a principios del 2021, además contará con una actualización de próxima generación luego de ser lanzado



El tráiler de la experiencia de juego de Ruined King: A League of Legends Story puede visualizarse aquí.

Ruined King: A League of Legends Story muestra una jugabilidad similar a la que Airship Syndicate, el estudio responsable de su desarrollo, ha creado en títulos anteriores como Darksiders Genesis y Battle Chasers. Se mezclaran mecánicas RPG por turnos con puzzles y exploración que servirán para sacar a los campeones de su zona de confort en esta nueva propuesta.



Para acompañar a este tráiler, Riot Games / Riot Forge ha publicado un vistazo en profundidad a la experiencia de juego en el se detalla qué pueden esperar los jugadores de este juego en 2021.

Riot Forge es la plataforma de la desarrolladora Riot Forge que supone una alianza con estudios independientes para lanzar títulos de diversos géneros dentro de la IP de Runeterra.

Vídeos

Ruined King- trailer de gameplay



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.