¿Cómo reducir los riesgos en los viajes durante el Covid-19? POR ARANTRAVEL

viernes, 11 de diciembre de 2020, 15:28 h (CET) Consejos para reducir los riesgos en los viajes durante el Covid-19 1. Ser flexible y estar informado

Guardar las páginas del gobierno de cada destino como favoritas, para comprobar las restricciones de viaje, así se podrá registrar regularmente antes de la fecha de salida

Hay que tener en cuenta que viajar en la era Covid-19 requiere más flexibilidad de la que se está acostumbrado. Es posible que se tengan que cambiar los planes rápidamente si cambian sus restricciones, de la mano de Arantravel agencias de viajes en Madrid explica que estar atentos a las páginas de información de la embajada y de las autoridades locales.

2. Invertir en un seguro de vacaciones para varios viajes

La única manera de proteger el dinero invertido en la planificación de las vacaciones durante el Covid-19 es optar por un seguro de viaje completo.

Hay que revisar cuidadosamente los sitios web oficiales de las agencias de seguros y las compañías de transporte que se hayan elegido para los cambios de póliza debido al Coronavirus, ya que algunas de las existentes pueden tener limitaciones más estrictas para reclamar una compensación por un viaje cancelado.

Hablar con la aseguradora, estudiar todos los términos de la póliza. También hay que tener en cuenta que puede ser difícil, si no imposible, obtener cobertura para viajar a destinos no recomendados por el gobierno.

Como incentivo de viaje, algunas aerolíneas ofrecen cobertura de seguro gratuita contra Covid-19. Este es el caso de Virgin Atlantic que ofrece una política de Coronavirus incluida en todos los vuelos reservados desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.

3. Si se está de vacaciones a múltiples destinos, hay que tomar precauciones en cada etapa del viaje y en cada viaje

¿Qué significa eso? Esto significa llevar siempre la mascarilla (especialmente en los países en que la protección facial es obligatoria en todos los espacios públicos), en combinación con el lavado frecuente de las manos y el uso de desinfectantes para las manos siempre que no sea posible lavarlas y enjabonarlas cuidadosamente.

Consultar el sitio web de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener los mejores consejos para planear unas vacaciones en 2021 y de higiene para viajar.

4. Reservar hoteles con cancelación gratuita

Este verano, a muchos viajeros les cogió por sorpresa los cambios de última hora debido a las políticas de viaje del gobierno, muchos veraneantes tuvieron que apresurarse a hacer las maletas y reservar un nuevo vuelo para volver, o peor aún, no salir.

Este es un posible problema a considerar. Para protegerse en caso de que esto vuelva a suceder en otros destinos, se recomienda que sólo se reserven los hoteles con cancelación gratuita.

5. Siempre se debe optar por todas las cancelaciones gratuitas

Por las mismas razones anteriores, es imperativo reservar un alquiler de coche con cancelación gratuita cuando se emprende un viaje por carretera a varios países durante el Coronavirus.

Si se reserva un paquete de vacaciones con múltiples destinos, puede ser más fácil solicitar un reembolso completo si las circunstancias cambian.

Además, si se reservan vuelos más alquiler de coches u hoteles a través de la misma aerolínea o agencia de viajes, la reserva resultará técnicamente como un único paquete de vacaciones. Esto significa que si las restricciones gubernamentales a los viajes cambian cuando se está en el extranjero, se debe tener derecho a un reembolso completo en un plazo de 14 días en virtud de los derechos de los viajeros.

Preguntas frecuentes sobre las vacaciones con varias etapas

1. ¿Es posible cruzar las fronteras de un país sujeto a restricciones de viaje para llegar a su destino?

Se aplican ciertas restricciones al cruzar la frontera estatal, dependiendo del país. Hay que tener en cuenta que tan pronto como se salga del coche, se debe cumplir con las restricciones vigentes.

Cuando sea posible, es mejor evitar esta situación, quizás volando directamente al país de destino. Siempre que sea posible, se recomien que se opte por políticas de reserva flexibles para tener un viaje relax o de trabajo.

2. ¿Qué sucede en caso de una parada en un país con restricciones?

Cada aeropuerto tiene sus propias reglas de tránsito, que varían para los viajeros dependiendo de su procedencia. Por ejemplo, los viajeros de estos destinos pueden transitar por el aeropuerto de Singapur-Changi, pero sólo los residentes pueden salir del aeropuerto y llegar a la ciudad.

Cuando se planifiquen las vacaciones en familia 2021 de varios viajes durante el Covid-19 hay que recordar preguntar sobre las reglas de cada aeropuerto al que se vaya a viajar, siguiendo los consejos del gobierno del país y las directrices de las autoridades locales guardando esas páginas como favoritas para que se puedan encontrar fácilmente y consultarlas en el camino.

3. ¿Qué pasa si las reglas de viaje cambian en las vacaciones?

Si las reglas de viaje cambian mientras se está fuera de casa, el seguro de viaje debe cubrir el regreso a casa. No es necesario que se regrese antes de lo previsto, siempre que se sigan al pie de la letra los consejos de las autoridades locales de salud pública, pero por supuesto, en caso de una medida de cuarentena inminente (un caso extremo, pero posible) se tendrá que organizar el regreso al país de origen rápidamente.

Durante las vacaciones con varias etapas durante el Covid-19, las nuevas restricciones de viaje pueden llevar a que se acelere el viaje al próximo destino, lo que significa que las reservas flexibles de hotel, tren, vuelo y alquiler de coches serán de gran ayuda.

Hay que ponerse en contacto con la agencia de viajes, empresa de alquiler de coches o plataforma de reservas de hotel para hacer los cambios necesarios.

4. ¿Qué pasa si no se siguen los consejos del gobierno?

Si se viaja sin seguir los consejos del gobierno, lo más probable es que no se pueda obtener cobertura del seguro de viaje y si se está infectado se puede incurrir en graves gastos médicos. Cuando se planifique un viaje a múltiples destinos, se debe elegir los destinos recomendados al hacer la reserva.

