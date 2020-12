La imprenta online Campoamor refuerza su transformación digital

La imprenta online Campoamor, con sede en Alicante culmina el rediseño y lanzamiento de su nuevo portal web-to-print con el foco puesto tanto en la atención al cliente como en los productos de alta calidad a un precio contenido, de acuerdo a su plan estratégico lanzado en otoño de 2019 Que el comportamiento de los consumidores ha estado cambiando y continúa haciéndolo desde hace muchos años no es ninguna novedad en cualquier empresa que observe su entorno. Sin embargo, este cambio se ha visto acelerado en 2020, y se prevé que continuará haciéndolo en 2021 a causa de la pandemia sanitaria que se está viviendo en estos momentos en todo el mundo. De acuerdo con esta situación, las empresas deben ser capaces de reaccionar con el tiempo y los medios necesarios y adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes si quieren continuar en activo. En este sentido, un eje fundamental en las empresas más modernas es el de la denominada transformación digital.

Gráficas Campoamor, que lleva operando ininterrumpidamente desde el año 1958 a través de tres generaciones familiares, ha apostado siempre por invertir en tecnología con el objetivo de convertirse en un referente en el sector de la impresión y la personalización. De este modo y con el lanzamiento de su nueva y rediseñada imprenta online, la cual lleva en activo desde el año 2012, Campoamor pretende hacer llegar a cada vez más clientes a lo largo de todo el territorio español las ventajas de ser elegidos como proveedores de servicios de impresión. Además, para celebrar este nuevo lanzamiento, Campoamor pone a disposición de los nuevos clientes un descuento de 10€ en el primer pedido.

Entre otros productos ofrecidos por Campoamor, están especializados en la impresión editorial (revistas, catálogos, libros, etc), la papelería corporativa (tarjetas de visita, carpetas, blocs de notas, papel de carta, etc), PLV (expositores de mesa y de suelo, expositores de producto, stoppers, etc) así como en la fabricación de packaging personalizado. Todos estos productos pueden ser adquiridos directamente desde su nueva plataforma pero, además, es posible la elaboración de productos personalizados solicitándolo por correo electrónico.

Como elemento diferencial, además de contar con una web fácil e intuitiva y una atención al cliente personalizada, Campoamor cuenta con las últimas tecnologías de acabados premium para productos impresos como es el barniz sectorizado en 2D y 3D, el stamping metalizado tanto tradicional como digital, troquelados sencillos y HD, así como una amplia variedad de recursos que permiten ofrecer a sus clientes un amplio abanico de posibilidades en cuanto a productos personalizados y envío gratuito.