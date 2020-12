Los madrileños contienen por segunda vez durante la pandemia la caída del consumo Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 13:12 h (CET) Por segunda vez durante la pandemia, Madrid y sus ciudadanos, lograron frenar la caída de la afluencia de público y de consumo en las zonas comerciales, iniciada en septiembre, cambiando la tendencia y comenzando una nueva senda alcista de recuperación, según el Índice TrueBroker (iTB) del mes de noviembre Según Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker, “el enfrentamiento con el gobierno central produjo una fuerte caída de consumo y afluencia en octubre, que en noviembre se consigue contener. Los madrileños salieron a la calle y mostraron un camino distinto de cómo afrontar este reto”.



Según el iTB, Madrid mantuvo contenido el consumo con el mismo dato de octubre, pero frenando su fortísima caída, a la vez que se produjo una gran recuperación de la afluencia de público en todas las zonas. Además, todas las tendencias, tanto de afluencia como de consumo en las 6 zonas de Madrid, son positivas con respecto a octubre, con la única excepción del consumo en las Zonas de Oficinas, que cae unos escasos 4 puntos.



La mejora de la afluencia es general en todo Madrid, tanto en los indicadores de zonas como en todas las calles del estudio, salvo en la calle Goya, que se mantuvo muy similar al mes pasado, con un -38,8% de la afluencia con respecto a noviembre del 2019.



La calle Fuencarral lidera la recuperación, con una mejora clara del consumo, con un registro de -26% con respecto a noviembre del 2019. A este liderazgo se suman las calles del barrio de Malasaña, con una caída de tan solo del 22%.



Según el iTB, lideran la recuperación del consumo, con respecto a noviembre del 2019, los Barrios Singulares (con un -21% en Madrid), la calle Fuencarral (con un -26% en la Zona Centro), y la calle Serrano (con un -39% en el Barrio de Salamanca).



La calle Goya, con una fortísima caída del consumo (-53%), pierde por primera vez en el Covid el liderazgo del consumo en el Barrio de Salamanca.



De acuerdo con el estudio, todo Madrid aumenta la afluencia de público, liderado por el Barrio de Salamanca y los Barrios Singulares, ambos con un -33% con respecto a noviembre de 2019. Por su parte, el consumo está liderado por los Barrios Singulares (con un -22%, muy por encima del resto), y por calles lidera la calle Fuencarral (con un -26% en la Zona Centro, junto con las calles de Malasaña), y Serrano (con un -39% en el Barrio de Salamanca). El Black Friday se deja notar en las calles de todo Madrid, y en la segunda quincena de noviembre mejora aún más la afluencia en todas las zonas y calles.



Madrid sigue mostrando dos comportamientos dispares: el del grupo 1, que se recupera más rápido (Zona Centro Local o No Asintomática, Barrios Singulares y Barrio de Salamanca), que tienen mejores datos mes tras mes. Por el contrario, el grupo 2 (Zona Centro Turística o Asintomática, Zonas de Oficinas y Zonas Residenciales), que evolucionan más lentamente en su recuperación y les cuesta más, aunque la Zona Centro Turística o Asintomática continúa de forma clara y consistente avanzando rápidamente, para integrarse dentro del grupo 1.



Las que mejor se comportaron en afluencia fueron: la Zona Centro Local o No Asintomática (-42%), Barrio de Salamanca y Barrios Singulares, ambos con -33% con respecto nov19.



En cuanto al consumo, los mejores datos vienen del grupo 1, con un -35% en la Zona Centro Local o No Asintomática, un -46% en el Barrio de Salamanca y un -22% en los Barrios Singulares; mientras que en el grupo 2 fue de -84% en Oficinas y -83% en Residenciales. La Zona Centro Turística o Asintomática ha conseguido sacar cifras de caída del consumo del -74% de septiembre al -51% de noviembre, lo que muestra su desplazamiento de comportamiento claro del grupo 2 al grupo 1, desequilibrando la balanza en positivo para Madrid.



Según Pablo Beltrán, hay tres factores muy positivos: “La tendencia en positivo de casi todos los indicadores y zonas con respecto al mes de octubre, la mejora de la segunda quincena de noviembre respecto a la primera (con 6 zonas que mejoraron, tanto en afluencia como en consumo, con la única excepción de las Zonas de Oficinas y las Zonas Residenciales, que quedaron empatadas), y la clara mejoría, mes tras mes, de la Zona Centro Turística o Asintomática”.



Así Madrid, con muchísimo esfuerzo como muestran los datos, está peleando contra esta invasión del Covid y, batalla a batalla, le está ganando la partida del consumo, aunque aún queda mucho por recuperar. Calle a calle, zona a zona, quincena a quincena, mes a mes, los madrileños van conquistando una recuperación y resistiendo ante los distintos envites y tensiones políticas, que están sirviendo para que los ciudadanos se unan y motiven más en su lucha distinta contra el Covid.



Madrid se atreve a mostrar una forma distinta de afrontar este reto, y le está funcionando.

