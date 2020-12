A pesar de la nueva legislación, el gigante de apuestas Betsson pisa fuerte en la economía de España En este sentido, la nueva ley prohíbe los anuncios de operadores de juego en televisión, radio o Internet fuera del horario de madrugada, así como la participación de personas con notoriedad pública, sean reales o de ficción Redacción Siglo XXI

viernes, 11 de diciembre de 2020, 12:31 h (CET) España siempre ha sido un país de juego. Las primeras casas de apuestas físicas aparecieron en forma de clubes privados, y desde entonces la industria ha evolucionado de la mano de la sociedad.

Pese a las dificultades que las dictaduras de Primo de Rivera y Franco pusieron a estos establecimientos (fueron prohibidos durante más de medio siglo), la democracia los vio renacer hasta el día de hoy, cuando los casinos online están tomando cada vez más fuerza.

Era de esperar que en una crisis como la actual, en la que se han reducido al mínimo las interacciones sociales, los casinos tradicionales también pasaran por un momento complicado. No ha sido así en el caso de las plataformas online, que han visto crecer su interés precisamente debido al confinamiento. Y eso que desde el Gobierno no le han puesto las cosas nada fáciles, ahora que acaba de aprobarse el nuevo Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego.

El éxito de las apuestas deportivas con Betsson en España Pese a este contexto complicado, hay una plataforma de juego online que ha sabido hacer frente a todas las dificultades y erigirse como uno de los vencedores de esta pandemia. Según estafa.info, Betsson lidera las apuestas con sus bonos de bienvenida llamativos para recompensar y fidelizar a sus jugadores. El casino Betsson es uno de los más populares en España gracias en parte a la capacidad que ha tenido de reinventarse y mejorar a lo largo de los últimos ocho años.

Pese a las limitaciones que imponen las leyes del juego, el universo online ofrece muchas ventajas.

Son especialmente evidentes en un momento como el actual, en el que la gente prefiere entretenerse desde el sofá de su casa. El juego en línea consiguió crecer un 17% durante el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado.

Para que ese crecimiento no pare, es importante que la industria siga evolucionando al mismo ritmo que la sociedad, y puede tener un papel importante la incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías en las plataformas.

¿Qué regulaciones se han introducido en 2020? El pasado 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el mencionado Real Decreto del juego con el objetivo de regular la publicidad usada en el sector de las casas de apuestas y los juegos de azar en España. Según el Boletín Oficial del Estado, aquellos que incumplan la nueva normativa podrían enfrentarse a unas multas de entre 100.000 y un millón de euros. El Gobierno también se reserva el derecho de suspender su actividad en nuestro país durante un máximo de seis meses.

En este sentido, la nueva ley prohíbe los anuncios de operadores de juego en televisión, radio o Internet fuera del horario de madrugada, así como la participación de personas con notoriedad pública, sean reales o de ficción. El objetivo es proteger a la sociedad, especialmente los más vulnerables, de las posibles consecuencias que pueda tener el juego en sus vidas. El Gobierno se ha propuesto, además, que el consumo de estas actividades se haga siempre de forma responsable y saludable.

¿Qué impacto tienen la nueva legislación en la industria del juego? Una regulación de estas características obviamente obligará a las casas de apuestas que operen en España a cambiar su estrategia de marketing. Ya no les será posible contar con la colaboración de personajes famosos como Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal, pero eso les motivará a buscar otras formas de destacar por encima de los demás. Irremediablemente, eso llevará a una mayor inversión en tecnología y software de última generación, que significará más y mejores juegos.

No hay que olvidar que el objetivo de este nuevo decreto es poner la seguridad y la salud de los jugadores en el centro de las actividades de los operadores, especialmente ahora que el sector del juego está en alza. Es de valorar que plataformas como Betsson ya expresen en su web su deseo de proteger los intereses de sus usuarios, pero a veces es necesario la intervención del Gobierno para evitar que los ciudadanos hagan un uso irresponsable de estas plataformas.

