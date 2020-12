Los rellenos navideños de Emcesa lo ponen fácil Comunicae

viernes, 11 de diciembre de 2020, 09:08 h (CET) Emcesa propone hasta 12 opciones en su categoría de rellenos para protagonizar los menús navideños. La compañía apuesta por ofrecer elaboraciones cárnicas de alta calidad con un toque gourmet apto para todos los públicos Se aproximan unas Navidades que, sin duda, se recordarán siempre. Unos días en los que se pondrá de parte de cada uno para que la magia que provocan los encuentros en estas fechas no se pierda. Unos encuentros que, por la singularidad de este año, serán físicos o virtuales, pero que serán recordados de manera muy especial.

Emcesa, con el ánimo de contribuir a que estas reuniones permitan disfrutar de la compañía de los más cercanos, ha reforzado su categoría de rellenos navideños proponiendo hasta 12 recetas distintas que no dejarán indiferente a ningún comensal.

Origen de los rellenos

Aunque se desconoce el origen exacto de esta técnica gastronómica, se dice que las primeras recetas aparecen en el libro de recetas romano “De re coquinaria”, obra de Apicius, que contiene recetas de pollo, liebre y cerdo rellenos. La mayoría de los rellenos descritos consisten en verduras, hierbas y especias, frutos secos y espelta, principalmente.

Emcesa, recuperando esa tradición ancestral, se ha inspirado en estas variaciones para elaborar estas recetas tan especiales.

En palabras de Javier Mancebo, director general de la compañía, “Somos plenamente conscientes de que el tiempo que podamos reunirnos con nuestros seres queridos en Navidad tiene que ser para disfrutar de su compañía y por tanto desde Emcesa queremos ayudarles a que no pierdan excesivo tiempo en la cocina y nuestros rellenos son un producto que les permitirá degustar una comida o una cena espectacular pero invirtiendo menos tiempo en elaborarlo”.

Doce propuestas tradicionales de primera calidad, con un proceso cuidado, tradicional e innovador

Las doce variedades que componen esta categoría de rellenos satisfarán a los paladares más exigentes, y son:

Secreto ibérico marinado relleno de mango y frutos secos.

Solomillos de cerdo marinados relleno de queso y nueces, paté, boletus, manzana y almendras.

Pollo relleno con jamón serrano y pistachos.

Lomo de cerdo relleno a la Riojana o frutos secos.

Cerdo relleno con queso y bacon.

Vacío y Aleta de vacuno marinada con relleno tradicional o frutos secos

Angus relleno con castañas.

Medallones de solomillo con queso azul y nueces. Todas las propuestas han sido especialmente ideadas y elaboradas por los maestros artesanos de Emcesa, con los productos típicos que a todo el mundo le gusta disfrutar en Navidad, maridados con ingredientes especiales que les dan un gusto especial y, por tanto, óptimo para los paladares más exigentes.

En definitiva, 12 soluciones gastronómicas que se adaptarán tanto a los menús más sofisticados como a los más tradicionales, y que serán capaces de llevar la Navidad más especial a las mesas españolas.

Vídeos

Rellenos de Navidad Emcesa



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.