Artiem Madrid, una propuesta de mini-vacaciones en la capital

ARTIEM Madrid propone una escapada romántica para parar y reconectar con la pareja El comienzo del inverno después de un año tan largo se hace más duro y las rutinas más agotadoras. Por ello, es más necesario que nunca el salir de casa y hacer planes diferentes, y qué mejor manera que sorprendiendo a la pareja con algo divertido y romántico. Llegó el momento tan deseado de descansar en pareja, el momento perfecto para unas minivacaciones dentro de la maravillosa ciudad de Madrid. Sin lugar a duda, no hay nada más placentero después de una semana frenética de trabajo y responsabilidades que escapar en busca de paz.

Los expertos de ARTIEM saben de la importancia del descanso y por eso preparan momentos llenos de desconexión y relax. ARTIEM MADRID, ofrece su nuevo pack “Love for Love”, una escapada romántica especialmente diseñada para esas parejas enamoradas para disfrutar de unos días especiales fuera de la rutina.

Love for Love ofrece estancia en las mejores habitaciones de ARTIEM (Urban Big Deluxe & Urban Top Terrace). Además, en el momento de hacer el check in obsequian a sus huéspedes con una botella de cava y amenity romántico para hacer de la estancia una experiencia aún más única e inolvidable. También, este pack incluye un healthy y delicioso desayuno en el restaurante The Green o la opción del tan apetecible Breakfast in Bed, un buen desayuno en la cama que es sin duda el sueño de cualquiera.

La propuesta de ARTIEM de Love for Love se completa con parking gratuito para despreocuparse del coche en la ciudad y algo muy importante: el late checkout, esencial para un fin de semana sin prisas para disfrutar al máximo. ¿Qué más se puede pedir? El plan perfecto para esta época del año es con ARTIEM, una noche llena de amor y descanso. Elegir Love for Love y convertir la estancia en una escapada romántica que no se olvidará. Una experiencia única pensada para parar y reconectar con la pareja.

LOVE FOR LOVE by ARTIEM MADRID

Desde 110 €

www.artiemhotels.com