3M España y United Way España se unen para apoyar a comunidades afectadas por la COVID-19 Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 17:00 h (CET) La empresa de tecnología 3M se ha unido a United Way Mundial, una organización sin ánimo de lucro que se centra en la educación, la estabilidad financiera y la salud, para apoyar proyectos en toda Europa, Oriente Medio y África (EMEA) para ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad afectadas por la crisis de COVID-19 España es uno de los doce países de la EMEA que recibe una parte de una donación de 3 millones de euros por un total de 1.585.000 euros, que se destina a apoyar proyectos de alimentación, apoyo a las familias, iniciativas de educación y sensibilización sobre la COVID-19, en función de las necesidades locales más urgentes y del estado del país en relación con la pandemia.

United Way España, la organización local de United Way Mundial, está trabajando con 3M España para implementar #ÚnetealosqueAyudan, una campaña que tiene como objetivo apoyar a las personas más afectadas por esta crisis. Desde el mes de marzo la Fundación ha estado trabajando en el seguimiento detallado de las necesidades que afectan a los grupos más vulnerables, y es gracias al trabajo con diferentes entidades sociales y al compromiso de las empresas que han podido cubrir las necesidades básicas de las familias, apoyar a los menores con proyectos educativos y dar compañía a los mayores que se encuentran solos o necesitan apoyo.

Los datos de pobreza de España son preocupantes. Según el Banco de España, el 25% de la población española está en riesgo de pobreza y se espera que ese porcentaje aumente en los próximos meses.

Los menores y los jóvenes representan uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. España es el país de Europa con la mayor tasa de abandono escolar, alcanzando casi el 20%. La brecha digital y la desigualdad entre las familias de bajos ingresos ponen en riesgo la finalización de los estudios y el adecuado desempeño de los niños y adolescentes. Esto está relacionado con la elevada tasa de desempleo juvenil de España, que es una de las más altas de la UE.

España también tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo (20%), y de esa cifra, 2 millones sufren aislamiento, lo que representa un desafío ya que es el grupo más afectado por la pandemia.

La donación de 3M se materializa en proyectos destinados a afrontar estos grandes retos.

Apoyar a las familias desfavorecidas cubriendo sus necesidades básicas, proporcionando apoyo doméstico y orientación psicológica. Se distribuyen alimentos y apoyo al pago de suministros y alquiler a 2.000 personas, incluidas las personas sin hogar, las familias sin recursos y los menores durante 3 meses. Se ofrece asistencia psicológica a las familias que han sido devastadas por la pandemia para ayudarlas a salir de la situación.

Apoyar a los menores proporcionándoles los recursos necesarios para continuar sus estudios. Se proporciona conectividad a 216 familias, así como libros y material escolar a 90 menores. También se ofrecen sesiones de tutoría y acceso a proyectos educativos para fortalecer las habilidades técnicas a 380 menores.

Los ancianos necesitados y que viven solos también se benefician de la asistencia a través del programa que se ha establecido para distribuir alimentos y productos básicos. Este programa se complementa con un servicio de acompañamiento telefónico y un servicio de apoyo psicológico que les permite recibir compañía y atención, aunque no sea en persona.

La puesta en marcha de un curso en línea dirigido a las personas que cuidan de los enfermos, mediante el cual 18.417 enfermeras y enfermeros aprenden a desarrollar habilidades especiales para trabajar en situaciones de pandemia. "Es importante que 3M se mantenga fiel a sus valores fundamentales durante esta pandemia, apoyando a nuestras comunidades y mejorando las vidas", dijo Roberto Anta, Director de 3M España. "Los proyectos con United Way forman parte de un compromiso de 20 millones de dólares asumido por 3M a nivel corporativo para apoyar los proyectos de ayuda de COVID-19 a nivel mundial, y estamos agradecidos de que parte de esta financiación esté ayudando a las familias necesitadas, a los niños y jóvenes y a los ancianos en España a continuar con su escolarización, a combatir la soledad, a recibir apoyo nutricional, etc. durante estos tiempos excepcionales".

“3M es uno de los Líderes Corporativos Globales de United Way (GCL) y como muchos otros, han demostrado realmente lo que significa serlo", dijo Marina Fuentes, CEO de United Way España. "Las empresas de GCL comparten nuestra visión de que para construir un mundo mejor necesitamos estar unidos y ayudar a los más desfavorecidos. Ya sea a través de donaciones y/o voluntariado. Todos podemos ayudar sin importar cuán grande o pequeño sea nuestro aporte. Ninguna comunidad puede prosperar si parte de la población se encuentra en una situación de extrema necesidad. Tener éxito significa que todos tienen éxito. Gracias al apoyo de 3M, podemos hacer una diferencia real en la calidad de vida de la gente mientras navegamos a través de la pandemia de coronavirus".

United Way Worldwide lleva más de 130 años ayudando a las comunidades necesitadas, pero la magnitud de la crisis de COVID-19 y su gran impacto en la salud, la movilidad social, los ingresos y la seguridad laboral de las personas - factores esenciales para el bienestar - ha planteado nuevos retos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Luis Cuevas se une a Emiral como asesor de Sage X3 Artiem Madrid, una propuesta de mini-vacaciones en la capital Más de la mitad de los españoles no sabe lo que es la economía circular, según Gratix AleaSoft: Las bajas temperaturas impulsan los precios de los mercados, que vuelven a registrar récords NothingAD empieza a trabajar para La Xarxa Audiovisual Local (XAL)