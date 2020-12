Como potenciar la imagen de la empresa a través de tarjetas de visita, según CEVAGRAF Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 15:00 h (CET) A través de este tipo de tarjetas se podrá potenciar la marca de cualquier empresa, ya que las tarjetas transmiten la imagen que esta va a dar y contribuyen a generar en el receptor la confianza que necesita para iniciar o continuar su relación empresarial Existen muchas imprentas que a la hora de imprimir las tarjetas de visita no cumplen con todos los requisitos que los clientes necesitan a la hora de contratar sus servicios. Por eso, en CEVAGRAF se encargan de todos los procesos de producción de las tarjetas de visita de sus usuarios, ya sean estos de preimpresión, impresión o postimpresión. Todos estos procedimientos son realizados en sus instalaciones y bajo exhaustivos controles de calidad.

El tamaño tan reducido de dichas tarjetas de visite permite que se puedan transportar a cualquier lugar, ya sea dentro de cualquier bolsillo o cartera. De esta manera, en caso de requerir de los servicios de los usuarios, la persona que la ha recibido la podrá tener a mano de la forma más sencilla posible. Este tipo de tarjetas son realmente útiles cuando se trata de difundir la imagen de una empresa, ya que se pueden utilizar también a modo de “flyer” que indique también algún mensaje publicitario, el cual normalmente se encuentra en el dorso.

El equipo de preimpresión de CEVAGRAF hace una revisión técnica básica de los archivos que los clientes envían, además de que asesoran en la preparación de estos para su posterior impresión. Dicha revisión es fundamental para que la producción se pueda realizar de forma correcta y se obtenga la mejor calidad posible del producto acabado. Las tarjetas de visita solo cumplirán su tarea principal una vez tengan la información correcta escrita en ellas. Esta información debe estar en cada tarjeta incluyendo la información de contacto, nombre, cargo y logotipo de la empresa correspondiente.

En CEVAGRAF también pueden imprimir libros y revistas, además de la ilusión de todos sus clientes por ese proyecto tan importante que podría llegar a marcar la verdadera diferencia en su negocio. Algo tan importante debe ser tratado con cariño y realizarse de la forma más cuidadosa posible, por eso la mejor opción es contratar los servicios de esta empresa. Como imprenta online cuidan de los proyectos de los usuarios que contratan sus servicios, teniendo muy en cuenta sus necesidades y ofreciendo siempre la mejor calidad en su trabajo.

En CEVAGRAF tienen un proyecto cooperativo familiar que ha ido creciendo considerablemente bajo unos valores y principios de responsabilidad, igualdad y solidaridad, cuyos objetivos siempre se centran en otorgar el mejor servicio de impresión para los clientes. Su proyecto se inicio en 1996 en una pequeña oficina de Barcelona, y gracias a la unión y esfuerzo de todos los participantes, se han convertido por fin en una imprenta puntera con más de 35 años de experiencia en el mercado. Su web ha sido diseñada para hacer las compras de la manera más rápida y sencilla posible.

Con la calculadora de precios de la que disponen, los usuarios podrán realizar sus propios presupuestos y finalizar sus pedidos cuanto antes. Se podrán hacer también seguimientos de estos pedidos realizados, y también saber en qué proceso se encuentran en todo momento. Sin olvidar, que será posible controlar toda la gestión administrativa desde la sesión, así como el histórico de trabajos. Esta herramienta será fácil y cómoda para todos los clientes, y su experiencia de compra también ayudará a mejorar a CEVAGRAF como empresa. Sus profesionales estarán a disposición de los usuarios siempre que lo necesiten, y les ofrecerán las mejores soluciones para sus proyectos, no importa si se trata de una impresión o de acabados.

