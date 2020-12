Haier Day, el primer evento digital de Haier deja buenas sensaciones Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 13:57 h (CET) El fabricante líder se estrenó en este formato con un webinar en que se analizaron los cambios que atraviesa el sector y las soluciones digitales para afrontarlo. El evento ha obtenido ya más de 700 visualizaciones entre todos los canales en los que fue retrasmitido, YouTube, Facebook Life y Twitter/Periscope Haier se estrenó con un directo y los resultados de audiencia analizados a día de hoy son realmente buenos para el líder en aire acondicionado con conectividad. El evento “Transformación digital: desafíos del mercado de la climatización” tuvo lugar el pasado jueves 3 de diciembre y cuenta ya con 718 visualizaciones entre los diferentes canales por los que se transmitió, Youtube, Facebook y Twitter/Periscope.

El directo profundizó en los retos que tienen los profesionales del sector por delante y como usar las herramientas digitales que la tecnología ofrece para no perder ninguna oportunidad. Fidel Espiñeira y Oscar Cumí fueron los encargados de dar forma a esta sesión en la que los oyentes, principalmente instaladores y personales del sector, se mantuvieran en todo momento muy participativos.

Las preguntas más demandadas fueron principalmente las relacionadas al factor tecnológico. Desde cómo usar Whatsapp Business para la venta, tener conocimiento de herramientas de organización y hasta saber de CRM para gestionar de una manera más ágil el negocio. También surgió la preocupación entre la audiencia de como empatizar con el cliente en estos tiempos tan complicados para la venta.

Como colofón al directo y tras cerca de una hora y media, se efectuó el sorteo de un equipo de aire acondicionado Haier Jade y dos Google Mini a los acertantes de 3 preguntas que se hicieron al final del evento y cuya respuesta puso a prueba al público ya que era algo que ya se había comentado durante la ponencia.

La intención de Haier es que este ciclo tenga continuidad y ya se está trabajando en la próxima edición. Para que ello suceda, hay que estar muy pegado a la actualidad y de este modo dar de nuevo respuestas a las necesidades que la actualidad demande.

Haier está consolidado como líder en su sector y tiene un alto reconocimiento en el canal de prescripción. La compañía posee capacidad para desarrollar productos smartlife únicos mejorando significativamente su rendimiento, reduciendo sus consumos y satisfaciendo siempre las expectativas de los usuarios.

