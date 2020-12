Angels Fortune muestra su lado más solidario editando el libro ‘No te rindas’ Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 13:08 h (CET) La idea de esta obra fue del escritor Daniel Cerrato, y hoy ya es una realidad, gracias a la participación de 50 autores de todo el mundo, que han aportado su granito de arena para ayudar a esta Fundación La editorial Angels Fortune [Editions] ha sacado a la venta el libro ‘No te rindas’, que no es una obra más de la editorial, sino que tiene un fin solidario y altruista: ayudar a la Fundación 38 grados, cuya razón de ser se centra en aliviar el sufrimiento de los enfermos al final de su vida, ayudándoles a resolver sus temas pendientes, para que puedan afrontar con más paz y serenidad ese difícil momento.

La idea original de este libro solidario fue del escritor de esta editorial, Daniel Cerrato, quien lleva más de 18 años trabajando por y para las personas en diferentes lugares del mundo y colabora como formador en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, y en otras empresas privadas y públicas, para que muchas personas contacten con sus emociones y su grandeza interior. Finalmente, esa idea se ha hecho realidad, gracias a la participación de 50 autores de todo el mundo, que han aportado su granito de arena para ayudar a la Fundación 38 grados.

Tal y como explican las fundadoras de 38 grados, Araceli, María y Rocío, “nuestro objetivo es decirle a todas esas personas lo que les decía Cicely Saunders, pionera en los cuidados paliativos y fuente de inspiración de muchos en el acompañamiento de personas que están al final de su vida: ‘Tú me importas, por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras’. Por eso, añaden sentirse muy orgullosas y agradecidas a Angels Fortune y a todos los autores que han participado en este libro solidario, porque están contribuyendo también a hacer más llevadero el final de la vida de estas personas enfermas”.

Por su parte, Isabel Montes, Fundadora de Angels Fortune, subraya al respecto que “cuando Daniel Cerrato me propuso esta idea no lo dudé ni un instante y nos pusimos manos a la obra, pidiendo la colaboración de muchos otros autores para editar ‘No te rindas’. Estamos seguros de que vamos a vender muchos libros, para ayudar a la Fundación 38 grados en su gran labor solidaria”.

‘No te rindas’ ya se puede comprar, no solo en la web de la editorial Angels Fortune, sino también en distintas plataformas, en formato eBook, por un precio de 9,95 euros:

Angels Fortune: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/no-te-rindas_117699/

Google Play: https://play.google.com/store/books/details/Varios_autores_No_te_rindas?id=z8YLEAAAQBAJ&gl=ES

Ibooks: https://books.apple.com/us/book/no-te-rindas/id1542516764?ls=1

Kobo: https://www.kobo.com/es/es/ebook/no-te-rindas-4

Kindle: https://www.amazon.es/rindas-Antolog%C3%ADa-internacional-solidaria-Fundación-ebook/dp/B08PKMTXQK/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=No+te+rindas&qid=1607255938&s=amazon-devices&sr=1-7

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.