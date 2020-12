¿Qué cerradura poner en casa para aumentar la seguridad? Cerrajeros Vallejo lo desvela Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 13:12 h (CET) Cuando se adquiere una nueva vivienda, alquilas o simplemente se desea aumentar la seguridad en casa, lo mejor es invertir en una buena cerradura Una buena puerta de seguridad junto un bombing de calidad, puede marcar la diferencia en cuestión de seguridad.

¿Qué tipo de cerraduras son las más seguras? Cerrajeros Vallejo, cerrajero en Mijas, Fuengirola y Marbella, detalla qué tipo de cerradura elegir para hacer de la puerta un marco casi infranqueable.

Las cerraduras más seguras y difíciles de forzar del mercado

Cerraduras antibumping

Este tipo de cerraduras están diseñadas para evitar el uso del bumping, que es la técnica más utilizada actualmente por los ladrones a la hora de forzar una cerradura.

A través del bumping se puede abrir cualquier tipo de puerta si no cuenta con un sistema de protección especial, por lo que las cerraduras antibumping se han convertido en la cerradura por excelencia cuando se habla de seguridad.

Cerraduras invisibles

Una cerradura invisible actúa como un cerrojo adicional al original de la puerta, lo que aumenta la seguridad de forma considerable, ya que en caso de que se consigan forzar, todavía tendrían que forzar una cerradura más, a la cual no podrán acceder de ningún modo, ya que está ubicada en el interior de la puerta.

Cerraduras multipunto

Este tipo de cerraduras son altamente recomendables para instalar en puertas acorazadas o blindadas. Cuentan con una barra de acero vertical que bloquea toda la puerta, disponiendo de diferentes puntos de anclaje repartidos a lo largo de la barra en diferentes alturas.

Aún teniendo una buena cerradura de seguridad, no siempre es suficiente. También hay que realizar un mantenimiento habitual para que la cerradura funcione a la perfección y mucho mejor si es por parte de un cerrajero profesional.

Si se necesita de los servicios de un buen cerrajero en Fuengirola, Mijas o Marbella, cerrajeros Vallejo presta servicio 24 horas.

