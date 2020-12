gotmy, la plataforma que ayuda a los profesionales a monetizar sus contenidos y experiencias inspiradoras Comunicae

jueves, 10 de diciembre de 2020, 12:37 h (CET) Ofrece a los creadores de contenidos, especialistas en cualquier temática, artistas, profesionales o personas con habilidades originales compartir con sus seguidores eventos virtuales interactivos en directo o sesiones privadas a demanda para generar nuevos ingresos El reto de cualquier creador de contenido es ser capaz de generar los suficientes ingresos para mantener su actividad y su relación con una audiencia que le sigue y le valora. Sin embargo, en un ecosistema controlado por las grandes redes sociales, que actúan como embudo de los ingresos publicitarios, apenas reciben una parte de estos, a menos que sean capaces de llegar a audiencias lejos de la mayoría de ellos. Se estima que en el mundo hay más de 95 millones de freelances, mientras que el número de profesionales especializados también en empresas supera los 414 millones de personas, de un total de más de 3.400 millones de trabajadores.

Por ello, dos emprendedores españoles con base en Florida y España, José Puente y Faustino Castro, han diseñado y lanzado su alternativa: gotmy. Un marketplace de eventos interactivos virtuales y vídeo en directo que se lanza de forma simultánea para los mercados de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Se trata de una plataforma que acoge a creadores de contenidos de cualquier parte del mundo, así como a profesionales individuales, especialistas de pequeños negocios y empresas, y personas con ciertas habilidades. Su filosofía es muy sencilla: permitir a cualquier persona con conocimientos interesantes, habilidades demandadas por terceros o capacidad para generar experiencias atractivas (música, ocio, manualidades, diseño, etc.), conectar con su audiencia en eventos interactivos cara a cara, ya sea en grupo o en sesiones privadas de video. ¿El valor añadido? Que el organizador se lleva el 90% de los ingresos por cada ticket vendido.

Para ello gotmy se apoya en tecnología propietaria, fruto de la experiencia de sus dos co-fundadores en el ámbito de las telecomunicaciones, donde han fundado con éxito empresas que operan en Estados Unidos.

Junto a ellos, Andrew Wall, co-fundador de la exitosa plataforma TGN.TV, uno de los referentes en el ámbito de la generación de contenidos para Gaming, así como directivo durante cinco años de BroadbandTV, la segunda plataforma del mundo en audiencia.

Tan sencillo como mirar a una cámara

El funcionamiento de gotmy se basa en la sencillez y acceso para cualquier persona, sin importar sus conocimientos técnicos. Se orienta principalmente a su uso en los dispositivos móviles, a través de su aplicación en iOS (Apple Store) o Android (Google Play), punto de encuentro entre creadores y sus seguidores, y también se soporta sobre cualquier navegador Web, entorno preferido por ciertos creadores online o profesionales.

Para lanzar un evento basta con registrarse, explicar cuál es la propuesta de valor, completar su perfil y validar al menos alguna red social. El equipo de gotmy realiza un asesoramiento sobre cómo sacar el máximo partido a la plataforma, con consejos y best practices de otros creadores. A partir de aquí, los “gotmyers” pueden crear y publicar sus próximos eventos, seleccionar el número de tickets que quieren poner a la venta, su precio, y lanzar la convocatoria, compartiendo el acceso a sus tickets en sus redes sociales o canales de comunicación (WhatsApp, etc.).

Durante el evento podrán controlar la interactividad de este, ofreciendo a los participantes la oportunidad de realizar preguntas vía chat o intervenir con video y audio, previa autorización del moderador o en modo abierto. También es posible cerrar sesiones privadas para disfrutar de una experiencia única o exclusiva o completar la experiencia, ofrecer contenido exclusivo con un ticket adicional o simplemente una experiencia más personalizada. En gotmy los eventos pueden acoger desde dos personas a cientos o miles en formato streaming (funcionalidad que será implementada próximamente) según sea la demanda.

En gotmy se han definido más de 24 temáticas o categorías definidas, como Entretenimiento, Negocios y Productividad, Coaching, Tiktokers, eSports, Formación, Educación, Youtubers, Servicios Profesionales, Motor, Viajes, etc. Y será el propio creador de contenidos quien escoja su propio ámbito de temática.

Para José E. Puente, co-fundador de gotmy y CEO, “hemos definido un plataforma robusta tanto desde el punto de vista tecnológico, conscientes de la demanda por parte de los usuarios de entornos que respondan a sus nuevos hábitos de consumo de contenidos, como desde la propuesta de valor aportada, pues además de la interacción con sus creadores ofrece a estos aprovechar las oportunidades de negocio que genera una comunidad que en realidad les pertenece”.

Por su parte, Faustino Castro, co-fundador de gotmy y responsable del área técnica cómo CTO, “nuestra principal prioridad era devolver a las personas la capacidad de generar oportunidades de ingresos por sus contenidos, talentos, conocimientos y habilidades. Nos habíamos acostumbrado a pensar que esto era un privilegio de los grandes influencers, pero con gotmy damos las mismas oportunidades a cualquier persona con una propuesta interesante para otras personas en cualquier parte del mundo”.

