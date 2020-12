Estas Navidades el regalo más demandado según HUNA será un dispositivo que mata el COVID-19 en 30 segundos

La tecnología IONISIS, con una eficacia contrastada del 100% en la eliminación de todos los virus envueltos y no envueltos, está llamado a ser el regalo más demandado estas Navidades. Según palabras del presidente Sánchez, estas Navidades se debe regalar seguridad, y esto es precisamente lo que Itash iClean ofrece, ya que elimina el virus del Covid-19 en tan solo 30 segundos y mantiene su efecto durante 48 horas Una empresa española distribuye desde hace unos meses el primer dispositivo testado con la cepa exacta del SARS CoV-2. El estudio obtenido ha arrojado unos resultados sorprendentes, ya que en tan solo 30 segundos elimina el Covid-19 de cualquier superficie en un 99,99%, y lo más sorprendente, solo con agua del grifo y medio gramo de sal.

La principal ventaja es que puede utilizarse sobre cualquier superficie tales como ropa, utensilios de cocina, interior de vehículos, juguetes de los niños, llaves, teléfonos móviles, mascarillas, incluso mascotas y no deja ningún tipo de residuo químico en ellas. Sin duda es algo a tener siempre en cuenta en todos los ámbitos, y en especial en las reuniones de estos próximos días donde primará la cercanía con otras personas, aunque sean del entorno familiar.

Puede aplicarse a cualquier superficie y, su densidad de pulverización permite arrastrar gotículas y patógenos en suspensión, arrastrando partículas finas por lo que, además de las superficies, es capaz de desinfectar el aire gracias a la micro nebulización, siendo este uno de sus mejores atributos.Puede desinfectar hasta 200m2 con 400ml de agua.

Su uso es muy sencillo y cómodo, no necesita cables y está recomendado para toda la población, especialmente para personas vulnerables (embarazadas, SQM, fibromialgia, electrosensibles y enfermedades crónicas). Es un producto totalmente inofensivo para las personas y mascotas, no deja residuos y no desprende ningún olor. Ha demostrado su seguridad e inocuidad en ojos, piel, y a nivel de no genotoxicidad.

Itash iClean con la tecnología IONISIS además de la certificación UNE-EN 14476 y del estudio de eficacia específico en la eliminación del 99,99% del SARS-CoV-2 en 30 segundos. También ha obtenido resultados eficaces en la eliminación del virus de la gripe INFLUENZA H1N1, y en la eliminación de bacteriascomo Staphylococcus Aureus, Cándida Albicans, Escherichia Coli etc. Todos los estudios han sido realizados en un laboratorio de BIOSEGURIDAD de nivel 3. ItashIcleanestá notificado en el Ministerio de Sanidad, según el RD1054_2002 y el Art. 95 BPR.

Esta tecnología ha demostrado también gran eficacia en la eliminación al 99,99% de otros patógenos y la eliminación de bacterias, y hongos. Es efectiva en eliminación de olores (WC, mascotas, restos de comida) y en la eliminación del pesticida Diazinon, utilizado en frutas.

ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) que forma parte de diversos comités internacionales relacionados con la calidad en la limpieza y tiene presencia en más de 50 países, certifica y recomienda también este producto: “La solución de limpieza y desinfección producida por Itash iClean permite sustituir la totalidad de los productos químicos convencionales eliminando los efectos nocivos en el medio ambiente, también elimina el coste de los productos químicos, así como el coste asociado de la eliminación de envases y el riesgo de accidentes.”

“Este tipo de limpieza es también la más idónea tanto para la industria alimentaria como para la limpieza e higienización hospitalaria, con el añadido de que esta solución limpiadora e higienizante no deja biofilms”, evita contaminaciones cruzadas.

Ionisis - Itash - iClean