Instadotgram, una gran forma de imprimir grandes fotos de Instagram

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 14:04 h (CET) La plataforma de Instagram es, sin duda, una de las más utilizadas y descargadas por los usuarios de todo el mundo. Por eso, a través de Instadotgram podrán obtener los accesos a la descarga de la App desde las Stores de Android o iOS. En caso de que los usuarios se encuentren utilizando un ordenador, también podrán visitar Instagram a través del nuevo acceso añadido por la página web Esta es la mejor forma de compartir imágenes con amigos, ya que lo único que se tiene que hacer es sacar una foto con cualquier dispositivo y seleccionar los más de doce filtros que existen para editarlas y que queden mucho más profesionales. Los recursos de Instagram también ofrecen la posibilidad de escribir un subtítulos en el pie de foto, así como la ubicación del lugar donde fue tomada la imagen.

Actualmente es una de las redes sociales más grandes que existen, contando con más de 40 millones de usuarios registrados que tienen la opción de seguir a sus amigos a través de imágenes y poder conectar con ellos en los comentarios. La cantidad de usuarios diarios que tiene Instagram es muy alta, ya que las fotos llegan a generar más de 600 "me gusta" y 85 comentarios por segundo. Además, ahora se han añadido gran cantidad de novedades, como la posibilidad de ver vídeos de más de un minuto, o hacer vivos para que otros usuarios puedan conectarse y comenten en tiempo real.

La plataforma de Instagram ha dado la posibilidad desde hace ya varios años de publicar gran cantidad de fotografías para compartir con amigos y conocidos. Por ese motivo, hay muchas personas que también desean imprimir esas fotos para tenerlas en físico y no olvidarse nunca de momentos especiales en sus vidas. Por eso, en Instadotgram han dado la posibilidad a los usuarios de poder descargarse las fotos de Instagram cuando quieran, de una forma totalmente rápida y sencilla que les quitará muy pocos minutos de su tiempo. Lo primero que tendrán que hacer, será utilizar su servicio online de descarga de fotos.

En caso de no saber cómo hacerlo, si se visita su página web se podrá encontrar un pequeño tutorial donde se explicará paso a paso la forma correcta de descarga de este tipo de imágenes. Lo segundo que se necesitará será un ordenador, sin importar que sea un PC o un iOS, además de tener un pequeño conocimiento de informática que también se podrá obtener siguiendo el tutorial mencionado anteriormente. Por último, los usuarios también tendrán la posibilidad de descargarse la aplicación para Android o para iOS, la cual les permitirá descargar fotos de Instagram a su dispositivo, ya sea tablet o teléfono móvil. Para poder descargar en el ordenador cualquier fotografía que esté publicada en Instagram, será fundamental saber cuál es el enlace de dicha foto.

Cada elemento que se encuentre en Instagram, ya sea un video, una historia o una imagen, tiene una dirección única. Para saberla, se debe entrar en la web de Instagram o en la aplicación. Una vez realizado este proceso, habrá que fijarse en los tres puntos situados en la esquina superior derecha. Después, cuando ya se copie el enlace en el portapapeles, se podrá descargar la imagen, no sin antes pegar dicho enlace en el cuadro de abajo, el cual pregunta por la URL. Una vez se tenga este enlace copiado, solo se debe pulsar el botón ¨descargar”. En el caso de la aplicación de Instagram, las fotos no suelen ocupar mucho, por lo que el proceso será rápido y los usuarios podrán obtener sus fotos de una forma mucho más rápida de lo que habían imaginado.

