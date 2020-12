La moda homewear se adueña de los armarios españoles: chándales y pantuflas son la nueva tendencia La demanda de chándales aumenta un 810 % en los meses de marzo a noviembre, en comparación con el mismo período del año pasado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 13:18 h (CET) Tras casi diez meses de pandemia, nos hemos acostumbrado a cambiar nuestros planes y vida social por una vida mucho más casera y relajada. Este cambio en nuestro estilo de vida también tiene un reflejo claro en nuestra vestimenta, que ha cambiado radicalmente, pasando de los looks de moda a otras prendas más cómodas para estar por casa. El homewear se ha adueñado de los escaparates, y según datos del comparador de precios idealo.es que ha analizado la demanda de prendas de estar por casa, el chándal ha vuelto con fuerza a los armarios españoles.

Desde que se inició el confinamiento en marzo de este año, la demanda de chándales ha aumentado un 810 % en España, en comparación con el mismo período del año pasado. Los meses en los que más ha aumentado esa demanda han sido septiembre, octubre y noviembre, cuando el interés por esta prenda de estar por casa subió un 517 % en comparación con 2019.

Otras prendas asociadas a la comodidad del hogar también han visto cómo sus búsquedas se disparaban en el comparador. Así, las sudaderas o jerséis han sido algunos de los artículos más buscados, con la demanda aumentando un 106 % entre marzo y noviembre de este año (vs 2019) para los modelos de mujer y más de un 498 % en el caso de los modelos para hombre. Un espectacular aumento que demuestra que con la llegada del frío los españoles queremos estar cómodos a la par que calentitos para las largas tardes de sofá y mantita de este invierno de aislamiento social.

Otro imprescindible del homewear son las zapatillas de estar por casa o pantunflas. El teletrabajo ha desterrado los tacones al fondo del armario y ha dado más protagonismo al que antaño fue el gran olvidado del mundo del calzado. Hoy, sus búsquedas han subido cerca de un 275 % durante los meses de marzo a noviembre de este año frente a los mismos meses del año pasado, según idealo.es

Más sesiones de belleza en casa Otro dato que revela que, efectivamente, nos estamos quedando más en casa es la demanda de productos de belleza para aplicarnos en casa. Por ejemplo, los tintes han incrementado su demanda casi un 196 % si comparamos el período de marzo a noviembre de 2019 con el de este año. Parece que las españolas han optado por visitar menos la peluquería y han optado por hacerse los retoques en casa. También han subido mucho el interés por artículos para hacerse la manicura en casa: su demanda ha subido un 130 %. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.