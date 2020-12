Las figuras de anime favoritas de los youtubers según Yanime.net Comunicae

miércoles, 9 de diciembre de 2020, 11:16 h (CET) El anime es uno de los movimientos que más personas mueven actualmente en eventos como las comic-con El anime ha movido a un gran grupo de personas en los últimos años. Cada vez hay más personas aficionadas a este característico dibujo japonés. Actualmente hay más de 40 mil títulos de series marcadas por este término. Las comic-cons son prueba de este fenómeno. Todo el mundo quiere tener su colección de figuras, disfraces y otros complementos de su serie japonesa preferida. Entre todo este merchandasing los productos que más destacan son las figuras de anime.

Existe una amplia variedad de estas figuras de todo tipo de series japonesas. Se pueden encotrar de diferentes series conocidas por la mayoría de las personas. Entre ellas destacan las de las series más conocidas como: One Piece, Dragon Ball, Full Metal Alchemist y Attack on Titan. Luego para los diferentes gustos también se pueden encontrar las figuras más extrañas, de las series menos conocidas y de todos los tamaños y colores.

Las figuras no es lo único que le puede interesar a los "otakus" o fanáticos del manga y la cultura japonesa son las camisetas de sus animes favoritos. Y no sólo camisetas. También hay infinidad de prendas de ropa que gira alrededor de esta temática. Se pueden encontrar dentro de este apartado las camisetas de los estudios Ghibli con su icónico Totoro encabezando la marca. Así también hay camisetas, sudaderas o pantalones de películas de la casa, con personajes como Haku, Howl o el inolvidable Catbus.

Estos productos y muchos más se pueden encontrar en la tienda online de confianza yanime.net, en la que podrás encontrar infinidad de productos en relación a la afición conocida ya por todos de esta cultura japonesa como es el anime.

